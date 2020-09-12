Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы

Первые небольшие партии препарата уже отгружены во все российские регионы. По словам Мурашко, препарат доставят уже к понедельнику

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции уже отгружены во все регионы России и будут доставлены до понедельника. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился», — сообщил Мурашко во время визита в Ленинградскую область.

По его словам, первые небольшие партии препарата отгрузили во все регионы страны. «Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины», — добавил глава Минздрава.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром им. Гамалеи. Глава центра Александр Гинцбург пообещал, что препарат обеспечит иммунитет к COVID-19 минимум на два года.