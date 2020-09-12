Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Открытие фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Фоторепортаж Общество, 11:25  В Москве за сутки выявили 670 новых случаев коронавируса Общество, 11:16 Экс-игрок «Спартака» Ананидзе покинул «Ротор» через месяц после перехода Спорт, 11:04 Двое детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП на севере Москвы Общество, 11:04 В России провели более 40 млн тестов на коронавирус Общество, 11:00 В США увидели опасность в сближении России и Китая Политика, 10:57 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 сентября Общество, 10:50 Число смертей от коронавируса в России приблизилось к 18,5 тыс. Общество, 10:49 За сутки в России COVID-19 подтвердился почти у 5,5 тыс. человек Общество, 10:47 Посол заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США Политика, 10:37 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 10:35 В Хабаровске прошел десятый субботний митинг в поддержку Фургала Общество, 10:30 Много искусства и «Бульба. Пир»: куда пойти и что делать в сентябре Стиль, 10:22 Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы Общество, 10:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы

Первые небольшие партии препарата уже отгружены во все российские регионы. По словам Мурашко, препарат доставят уже к понедельнику
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции уже отгружены во все регионы России и будут доставлены до понедельника. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился», — сообщил Мурашко во время визита в Ленинградскую область.

По его словам, первые небольшие партии препарата отгрузили во все регионы страны. «Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины», — добавил глава Минздрава.

Минздрав сообщил об отправке в регионы первой партии вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром им. Гамалеи. Глава центра Александр Гинцбург пообещал, что препарат обеспечит иммунитет к COVID-19 минимум на два года.

В сентябре первая партия вакцины поступила в гражданский оборот. В первую очередь она будет доставлена в медицинские учреждения, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

Российскую вакцину до конца 2021 года получат более 1 млрд человек
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Параллельно в России идет третья, пострегистрационная фаза клинических исследований препарата, в которой принимают участие десятки тысяч добровольцев.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участвовавшего в разработке «Спутника V», в 2020–2021 годах российскую вакцину получат более 1 млрд человек из 30 стран.

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Михаил Мурашко, вакцина, регионы
Материалы по теме
Минздрав сообщил об отправке в регионы первой партии вакцины от COVID-19
Общество
Российскую вакцину до конца 2021 года получат более 1 млрд человек
Общество
Центр им. Гамалеи ответил Lancet на вопросы о вакцине от коронавируса
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter