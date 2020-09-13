Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
В Москве за сутки выявили 650 новых случаев заражения COVID-19 Общество, 11:04 Bellator предложил бой 11-кратного чемпиона WWE с Федором Емельяненко Спорт, 11:02 Квантовый интернет в каждый дом: дайджест Индустрии 4.0 Индустрия 4.0, 11:00  За сутки в России умерли 94 человека с COVID-19 Общество, 10:50 В России за сутки выявили 5,4 тыс. человек с COVID-19 Общество, 10:46 Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа Общество, 10:39 Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа Политика, 10:37 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 10:35 Больше 50% избирателей досрочно проголосовали на выборах главы Татарстана Политика, 10:34 Показы возвращаются живыми: каким будет посткарантинный фешен-сезон Pro, 10:33 Пашаев опроверг информацию о гонораре в 11 млн руб. от Ефремова Общество, 10:29 Власти Краснодара назвали возможную причину пожара в жилом доме Общество, 10:13 Дэвид Пэрриш — РБК Pro: «Креативщики думают, что бизнес связан с обманом» Pro, 10:10 От Vipshop из КНР до российских золотых приисков: 10 худших акций августа Инвестиции, 10:04
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки выявили 650 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 650 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса в столице увеличилось до 271 097.

В оперштабе отметили, что среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%, что говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 сентября
Общество

Ранее в штабе сообщили, что в столице от коронавируса выздоровели 900 пациентов. Общее число вылечившихся москвичей к утру 13 сентября составило 229 573. За сутки скончались 14 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, количество летальных случаев увеличилось до
4982.

С 9 сентября в столице началась бесплатная вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьего этапа клинических испытаний российского препарата «Спутник V». Принять участие в испытаниях может совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ в течение двух недель до начала исследований.

Теги: коронавирус, пандемия, Москва, эпидемия
Материалы по теме
В Минобрнауки сообщили об отсутствии вспышек коронавируса в вузах
Общество
Мурашко сообщил о ходе разработки второй вакцины от коронавируса
Общество
В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter