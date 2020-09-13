В Москве за сутки выявили 650 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 650 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса в столице увеличилось до 271 097.

В оперштабе отметили, что среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%, что говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее в штабе сообщили, что в столице от коронавируса выздоровели 900 пациентов. Общее число вылечившихся москвичей к утру 13 сентября составило 229 573. За сутки скончались 14 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, количество летальных случаев увеличилось до

4982.