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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 900 человек

В Москве за последние сутки 900 человек выздоровели после прохождения лечения от COVID-19. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб в Telegram.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 229 573», — добавила она.

Вице-мэр отметила продолжающуюся тенденцию на увеличение числа выздоровевших в Москве.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 14 человек. Таким образом, с начала пандемии число умерших с подтвержденным коронавирусом в Москве достигло 4 982 человек.

В Москве с 9 сентября началась бесплатная вакцинация от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V». Добровольцем может стать совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ в течение двух недель до начала испытаний.

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Теги: Москва, коронавирус, статистика
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