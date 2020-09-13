В Москве за сутки от коронавируса вылечились 900 человек

В Москве за последние сутки 900 человек выздоровели после прохождения лечения от COVID-19. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб в Telegram.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 229 573», — добавила она.

Вице-мэр отметила продолжающуюся тенденцию на увеличение числа выздоровевших в Москве.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 14 человек. Таким образом, с начала пандемии число умерших с подтвержденным коронавирусом в Москве достигло 4 982 человек.