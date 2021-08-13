Власти Осетии ответили на сообщения о гибели 35 пациентов COVID-госпиталя
По факту аварии в больнице Владикавказа проводится следственная проверка, сообщили РБК в минздраве Северной Осетии.
Так в ведомстве ответили на сообщения Mash о том, что в этой больнице от нехватки кислорода могли умереть не 11 человек, как сообщается официально, а 35 пациентов. Такие выводы авторы расследования сделали на основе информации, полученной от источников, а также родственников умерших пациентов.
В результате аварии в больнице Владикавказа погибли девять человек, сообщили РБК в минздраве Северной Осетии. «Проводятся следственная проверка и судмедэкспертиза, по результатам будет понятна причина смерти этих людей», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе главы Северной Осетии сказали РБК, что, по официальной информации, умерли 11 человек. Девять из них скончались во время прекращения подачи кислорода, еще двое в течение суток — один от тромбоэмболии, причину смерти второго выясняет следствие, добавили в ней.