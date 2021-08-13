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Власти Осетии ответили на сообщения о гибели 35 пациентов COVID-госпиталя

В COVID-госпитале Владикавказа из-за нехватки кислорода погибли девять пациентов. Mash заявил, что число смертей может быть в несколько раз выше. Власти предложили дождаться результатов проверки следственных органов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

По факту аварии в больнице Владикавказа проводится следственная проверка, сообщили РБК в минздраве Северной Осетии.

Так в ведомстве ответили на сообщения Mash о том, что в этой больнице от нехватки кислорода могли умереть не 11 человек, как сообщается официально, а 35 пациентов. Такие выводы авторы расследования сделали на основе информации, полученной от источников, а также родственников умерших пациентов.

В результате аварии в больнице Владикавказа погибли девять человек, сообщили РБК в минздраве Северной Осетии. «Проводятся следственная проверка и судмедэкспертиза, по результатам будет понятна причина смерти этих людей», — заявили в ведомстве.

Главврача больницы во Владикавказе задержали после смерти пациентов
Общество
Фото:Ольга Смольская / ТАСС

В пресс-службе главы Северной Осетии сказали РБК, что, по официальной информации, умерли 11 человек. Девять из них скончались во время прекращения подачи кислорода, еще двое в течение суток — один от тромбоэмболии, причину смерти второго выясняет следствие, добавили в ней.

«Что касается фактов, приведенных в этом материале — во всем будут разбираться следственные органы, откуда эти цифры и какие причины смерти этих людей, если эти цифры вдруг подтвердятся», — заявили в пресс-службе главы Северной Осетии.

Власти отвергли связь двух смертей во Владикавказе с подачей кислорода
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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

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9 августа в клинической больнице во Владикавказе в результате прорыва кислородной трубы погибли девять пациентов. Все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но из-за аварии им не хватило кислорода. В региональном минздраве уточнили, что пациенты были в крайне тяжелом состоянии. На следующий день стало известно еще о двух смертях, но связано ли это напрямую с аварией, окончательно не установлено.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В рамках этого дела задержан главврач больницы.

По словам и.о. министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, авария произошла из-за системного сбоя. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло также заявил о халатности должностных лиц.

В расследовании Mash говорится, что с 7 по 9 августа в больнице Владикавказа умерли в общей сложности 35 человек, которые были на ИВЛ. По словам источников Mash, проблемы с подачей кислорода в больнице были и до аварии — «давление почти всегда было ниже нормы».

В частности, о том, что перебои с кислородом в больнице наблюдались регулярно, порталу сообщила дочь одной из умерших пациенток. Она отметила, что состояние матери было удовлетворительным, но за одну ночь, когда женщине резко стало не хватать воздуха, она впала в кому и умерла. Резкие скачки в кислородном давлении были заметны и у других пациентов в палате, утверждает собеседница Mash.

Авторы
Майя Бобенко Майя Бобенко, Виктория Полякова Виктория Полякова
Северная Осетия ИВЛ коронавирус Больница кислород
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