Власти Осетии ответили на сообщения о гибели 35 пациентов COVID-госпиталя

В COVID-госпитале Владикавказа из-за нехватки кислорода погибли девять пациентов. Mash заявил, что число смертей может быть в несколько раз выше. Власти предложили дождаться результатов проверки следственных органов

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По факту аварии в больнице Владикавказа проводится следственная проверка, сообщили РБК в минздраве Северной Осетии.

Так в ведомстве ответили на сообщения Mash о том, что в этой больнице от нехватки кислорода могли умереть не 11 человек, как сообщается официально, а 35 пациентов. Такие выводы авторы расследования сделали на основе информации, полученной от источников, а также родственников умерших пациентов.

В результате аварии в больнице Владикавказа погибли девять человек, сообщили РБК в минздраве Северной Осетии. «Проводятся следственная проверка и судмедэкспертиза, по результатам будет понятна причина смерти этих людей», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе главы Северной Осетии сказали РБК, что, по официальной информации, умерли 11 человек. Девять из них скончались во время прекращения подачи кислорода, еще двое в течение суток — один от тромбоэмболии, причину смерти второго выясняет следствие, добавили в ней.