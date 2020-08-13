На БелАЗе заявили о встрече с работниками после сообщений о забастовке

Фото: belarus_league / VK

Работники завода БелАЗ, на котором выпускаются крупнейшие в мире карьерные самосвалы, проводят встречу с руководством предприятия, о забастовке речь не идет.

«На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось», — заявили ТАСС в пресс-службе БелАЗа.

Ранее Telegram-канал Nexta сообщил, что на БелАЗе началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. Здесь же опубликованы видеозаписи, на которых запечатлено шествие колонны людей, идущей по заводской территории мимо здания с надписью «Прессовый цех» к флагу с надписью «БЕЛАЗ». На другом видео можно увидеть толпу, собравшуюся рядом с флагом.

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