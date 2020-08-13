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Власти Севастополя объяснили задержку в выплате надбавок медикам

Власти Севастополя утверждают, что задержка в выплатах возникла по вине федеральных властей, которые не перечислили вовремя средства региону. Срок задержки в три месяца они опровергают и обещают выплатить деньги уже сегодня
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Региональные выплаты надбавок медикам за работу с больными коронавирусом в Севастополе ведутся в полном объеме и без задержек, выплата надбавок, установленных президентским указом, задержалась из-за того, что средства не поступили из федерального бюджета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального правительства.

Стимулирующие выплаты за участие в борьбе с эпидемией COVID-19 были назначены на федеральном уровне в апреле 2020 года по правительственным постановлениям №415 и №484. По инициативе местных властей надбавки также вводятся на особых условиях на уровне регионов.

«Выплаты медицинским работникам за работу в период коронавирусной инфекции по постановлению правительства РФ №484 осуществляются в полном объеме. Выплаты по постановлению правительства РФ №415 за июль 2020 года будут осуществлены сегодня. Задержка была связана с отсутствием финансирования из федерального бюджета. Региональные выплаты медицинским работникам осуществляются в полном объеме и без задержек», — заявили в пресс-службе правительства.

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Власти Севастополя пояснили, что определенные проблемы создал маневр, проведенный с долей базового оклада. В мае 2020 года правительство города приняло постановление об увеличении базовых окладов медицинским работникам, которые теперь составляют от 54 до 60% от выплат. «Планировалось, что повышение должностных окладов медицинским сотрудникам увеличит постоянную составляющую заработной платы, что приведет к повышению и привлекательности работы в медицинских учреждениях, a также уменьшит вероятность неравномерного распределения премиального фонда», — объяснили в правительстве. Однако при этом были одновременно сокращены стимулирующие выплаты и компенсационные надбавки. В правительстве города утверждают, что, несмотря на это, «в общей сумме объемы выплат не уменьшились, а в ряде случаев стали больше».

Тем не менее уже в июле губернатор Михаил Развозжаев получил вернуть медикам прежние стимулирующие выплаты. «В сочетании с уже увеличенными размерами окладов это даст серьезную нагрузку на бюджет, потому что потребует выделения больших средств. В настоящее время правительство Севастополя, главные врачи и экономические службы продолжают работу над этим вопросом», — заявили в пресс-службе.

СМИ узнали о невыплате медикам коронавирусных надбавок в Севастополе
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Фото: Антон Ваганов / Reuters

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«Коммерсантъ» со ссылкой на работников городской инфекционной больницы сообщал, что медикам Севастополя третий месяц подряд не выплачивают надбавки за работу с зараженными коронавирусом пациентами. В частности, собеседники издания также говорили о сокращении стимулирующих выплат, которые составляют значительную часть общей зарплаты, в счет базового оклада. «На работе нам сразу стали настоятельно рекомендовать подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору, чтобы уменьшить наши оклады. Сказали, в городском бюджете нет столько денег на медиков. Потом чиновники пообещали уладить вопрос, разобраться с выплатами и сделать перерасчет за прошедшие месяцы. Но в итоге все заглохло», — заявил один из сотрудников. Сотрудники больницы утверждают, что средняя зарплата там составляет 15 тыс. руб.

Правительство выделило почти 7,5 млрд руб. на выплаты медикам в июле
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Согласно распоряжению президента лечащие пациентов с COVID-19 врачи должны получать ежемесячно по 80 тыс. руб., средний медицинский персонал и врачи скорой помощи — по 50 тыс. руб. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых положены выплаты по 25 тыс. руб. Эти выплаты ведутся в соответствии с постановлением правительства №484. Первоначально в тексте последнего была формулировка о том, что выплаты предназначены за «фактически отработанное время». Это привело к тому, что медработники стали получать надбавки, пропорциональные времени, проведенному с коронавирусным больным, а не за сам факт работы с таким пациентом. В середине мая Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель» и призвал не привязывать выплаты к минутам или часам. В результате правительство убрало формулировку о фактически отработанном времени из постановления.

Стимулирующие выплаты в соответствии с постановлением правительства №415 определяются в установленном проценте от средней заработной платы в регионе в зависимости от должности и исходя из времени, которое отработано.

20 июня глава государства предложил сохранить федеральные и региональные надбавки для медиков до конца лета.

Авторы: Наталья Галимова, Георгий Тадтаев
Теги: Севастополь, медики, коронавирус
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