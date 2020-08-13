Власти Севастополя объяснили задержку в выплате надбавок медикам

Власти Севастополя утверждают, что задержка в выплатах возникла по вине федеральных властей, которые не перечислили вовремя средства региону. Срок задержки в три месяца они опровергают и обещают выплатить деньги уже сегодня

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Региональные выплаты надбавок медикам за работу с больными коронавирусом в Севастополе ведутся в полном объеме и без задержек, выплата надбавок, установленных президентским указом, задержалась из-за того, что средства не поступили из федерального бюджета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального правительства.

Стимулирующие выплаты за участие в борьбе с эпидемией COVID-19 были назначены на федеральном уровне в апреле 2020 года по правительственным постановлениям №415 и №484. По инициативе местных властей надбавки также вводятся на особых условиях на уровне регионов.

«Выплаты медицинским работникам за работу в период коронавирусной инфекции по постановлению правительства РФ №484 осуществляются в полном объеме. Выплаты по постановлению правительства РФ №415 за июль 2020 года будут осуществлены сегодня. Задержка была связана с отсутствием финансирования из федерального бюджета. Региональные выплаты медицинским работникам осуществляются в полном объеме и без задержек», — заявили в пресс-службе правительства.

Власти Севастополя пояснили, что определенные проблемы создал маневр, проведенный с долей базового оклада. В мае 2020 года правительство города приняло постановление об увеличении базовых окладов медицинским работникам, которые теперь составляют от 54 до 60% от выплат. «Планировалось, что повышение должностных окладов медицинским сотрудникам увеличит постоянную составляющую заработной платы, что приведет к повышению и привлекательности работы в медицинских учреждениях, a также уменьшит вероятность неравномерного распределения премиального фонда», — объяснили в правительстве. Однако при этом были одновременно сокращены стимулирующие выплаты и компенсационные надбавки. В правительстве города утверждают, что, несмотря на это, «в общей сумме объемы выплат не уменьшились, а в ряде случаев стали больше».