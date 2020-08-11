Силовики за 2 недели предупредили власти об опасности на складе в Бейруте

За две недели до взрыва в порту Бейрута президент и премьер Ливана получили письмо, в котором их предупредили о грозящей катастрофе. Взрыв произошел, когда власти наконец осознали опасность и стали принимать меры

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Ливанские силовики в июле предупредили премьер-министра Хасана Диаба и президента Мишеля Ауна, что 2750 т аммиачной селитры, хранящейся в порту Бейрута, представляют собой угрозу и могут уничтожить столицу, сообщает Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты агентства, и высокопоставленные источники в службах безопасности Ливана.

Склад с аммиачной селитрой взорвался в порту Бейрута 4 августа. Погибли не меньше 163 человек, 6 тыс. пострадали, более 300 тыс. остались без жилья.

Агентство ознакомилось с докладом генерального прокурора о событиях, предшествовавших взрыву в порту. В документе содержалась ссылка на частное письмо, направленное президенту и премьер-министру 20 июля. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности пояснил агентству, что в письме были описаны итоги судебного расследования, начатого в январе, которое пришло к выводу, что запас химиката должен быть немедленно обезврежен.

«Я предупредил их, что это может разрушить Бейрут, если взорвется», — сказал пожелавший остаться неназванным чиновник, который участвовал в написании письма. Reuters отмечает, что подтвердить факт написания и отправки такого послания агентство не смогло.

По словам источника Reuters, силовики опасались, что при утечке этой информации ею могут воспользоваться террористы.