Силовики за 2 недели предупредили власти об опасности на складе в Бейруте

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,15 (-0,62) Инвестиции, 13:09
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 85,92 (-0,9) Инвестиции, 13:09
На Минском маргариновом заводе опровергли информацию о забастовке рабочих Политика, 19:16 Умер российский философ Валерий Подорога Общество, 19:16 Fintech API: какие бизнес-возможности открывает новая технология Сбербанк РБК и Сбербанк, 19:12 СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet Технологии и медиа, 19:12 СК Белоруссии возбудил дело о перекрытии дорог в Минске Общество, 19:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 августа Общество, 19:06 Адвокат Тихановской объяснила детали записи с призывом не протестовать Политика, 19:03 Экономика России на пике пандемии рухнула на 8,5% Экономика, 19:00 США раскритиковали Россию за сроки и методы испытаний российской вакцины Общество, 18:55 Цифровизация в действии: эффективные решения для ИТ- и телеком-компаний Конференции, 18:52 Силовики за 2 недели предупредили власти об опасности на складе в Бейруте Общество, 18:50 На Украине задержали прятавшего секреты в конфетах Roshen сотрудника СБУ Общество, 18:46 Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира Общество, 18:40 В Минске начались задержания на месте смерти протестующего Политика, 18:31
Общество ,  
0 

Силовики за 2 недели предупредили власти об опасности на складе в Бейруте

За две недели до взрыва в порту Бейрута президент и премьер Ливана получили письмо, в котором их предупредили о грозящей катастрофе. Взрыв произошел, когда власти наконец осознали опасность и стали принимать меры
Фото: Daniel Carde / Getty Images
Фото: Daniel Carde / Getty Images

Ливанские силовики в июле предупредили премьер-министра Хасана Диаба и президента Мишеля Ауна, что 2750 т аммиачной селитры, хранящейся в порту Бейрута, представляют собой угрозу и могут уничтожить столицу, сообщает Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты агентства, и высокопоставленные источники в службах безопасности Ливана.

Склад с аммиачной селитрой взорвался в порту Бейрута 4 августа. Погибли не меньше 163 человек, 6 тыс. пострадали, более 300 тыс. остались без жилья.

Агентство ознакомилось с докладом генерального прокурора о событиях, предшествовавших взрыву в порту. В документе содержалась ссылка на частное письмо, направленное президенту и премьер-министру 20 июля. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности пояснил агентству, что в письме были описаны итоги судебного расследования, начатого в январе, которое пришло к выводу, что запас химиката должен быть немедленно обезврежен.

«Я предупредил их, что это может разрушить Бейрут, если взорвется», — сказал пожелавший остаться неназванным чиновник, который участвовал в написании письма. Reuters отмечает, что подтвердить факт написания и отправки такого послания агентство не смогло.

По словам источника Reuters, силовики опасались, что при утечке этой информации ею могут воспользоваться террористы.

Антиправительственные протесты в Бейруте. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Представитель премьера, чье правительство ушло в отставку после взрыва в порту, сообщил, что Хасан Диаб получил письмо 20 июля и оно было направлено в Высший совет обороны для консультаций в течение 48 часов. «Нынешний кабинет министров получил досье за 14 дней до взрыва и действовал по нему в течение нескольких дней. Предыдущие администрации работали более шести лет и ничего не предпринимали», — пояснил собеседник агентства.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

В день взрыва 4 августа ливанские власти сообщили, что его причиной могли стать сварочные работы на складе. Чтобы избежать кражи аммиачной селитры, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошли пожар и взрыв.

Video

После катастрофы в Бейруте начались массовые антиправительственные демонстрации. Тысячи протестующих требовали отставки правительства, штурмовали и захватывали правительственные здания — МИДа, Министерства энергетики, Минэкономики и Министерства охраны природы. В результате уличных акций пострадали сотни человек.

Антиправительственные протесты в Бейруте. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: взрыв, Ливан, порт
Материалы по теме
МЧС завершило поисково-спасательные работы в Бейруте
Общество
В Бейруте протестующие штурмовали здания четырех министерств
Общество
Премьер Ливана назвал «многолетнюю коррупцию» причиной взрыва в Бейруте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter