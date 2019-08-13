Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели до четырех дней при сохранении зарплаты сотрудников. Соответствующие предложения ФНПР направила в Минтруд

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщается на сайте федерации.

«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», — говорится в заявлении организации.

Данный вопрос организация предложила рассмотреть в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

При этом профсоюзы отмечают, что в настоящее время предприятия в стране переходят на укороченную рабочую неделю из-за финансовых трудностей, что приводит к сокращению зарплат сотрудников.

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