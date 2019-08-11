В ядерном центре сообщили о подготовке к испытаниям взорвавшейся ракеты

В ядерном центре сообщили о подготовке к испытаниям взорвавшейся ракеты

Директор Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в «Росатом») Валентин Костюков рассказал о том, как проходила подготовка к ракетным испытаниям на военном полигоне в Астраханской области. Запись его выступления в эфире телеканала Сарова РБК предоставили в департаменте коммуникаций «Росатома».

По словам Костюкова, подготовка к работе в акватории Белого моря велась около года. «Создали соответствующие стенды, провели аттестацию людей. Провели серьезный инструктаж, сделали оборудование, программы, методики, обсудили их. Казалось бы, все должно быть реализовано», — заявил он.

Однако, отметил директор центра, «ситуация пошла по нештатному варианту». Он сообщил, что причины ЧП расследует государственная комиссия.

По словам Костюкова, «Росатом» подал в администрацию президента документы на награждение погибших сотрудников. Семьям погибших выплатят единовременные пособия в размере 120 минимальных окладов по уровню должности.