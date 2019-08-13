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ВНИИ Минтруда назвал наиболее востребованные среди россиян профессии

Наиболее востребованными в России профессиями в 2019 году являются продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию ВНИИ труда Минтруда, который провел соответствующее исследование, основанное на результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Востребованность авторы исследования определяли по спросу на работников конкретных профессий, вакансиям и ряду других параметров. В опросе приняли участие 26,9 тыс. организаций из всех российских регионов. Всего с списке оказалось 1075 профессий.

После уже перечисленных в топ-10 пользующихся спросом среди россиян профессий вошли специалисты по соцработе, по закупкам, медсестра, бухгалтер, педагог-дефектолог, делопроизводитель и педагог допобразования для детей и взрослых.

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Одним из основных критериев востребованности какой-либо профессии на предприятии стала ее роль в обеспечении деятельности. Представители почти четверти опрошенных предприятий заявили о том, что доля таких работников у них превышает 50% от штата. В 65% компаний ответили, что потребность в специалистах востребованных профессий у них составляет 10%.

Теги: Минтруд, профессия, рынок труда
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