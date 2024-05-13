В Москве из-за холодов перенесли плановые отключения горячей воды

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили с 14 на 20 мая из-за холодов

Отключения горячей воды в Москве должны были начаться 14 мая, но дату перенесли из-за низкой температуры воздуха. В мэрии сообщили, что, несмотря на изменение графика, отключения продлятся не больше десяти суток

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 20 мая, а не с 14-го, как ожидалось ранее, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Дату начала отключений перенесли из-за низкой температуры воздуха в Москве и решения возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты, пояснил Бирюков.

Мэр Сергей Собянин ранее говорил, что подача тепла будет идти «до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон». По данным Гидрометцентра, днем 13 мая в Москве температура сохраняется на уровне 9–11 градусов, а ночью будет 1–3 градуса.

В Москве включают отопление, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 градусов и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее понижение. Отключают отопление по тому же принципу — если средняя температура за сутки в течение пяти дней держится выше 8 градусов и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее повышение.

Бирюков сообщил, что изменение графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды, она не превысит десяти дней. Все работы должны завершиться до 25 августа. «Обойтись без отключений невозможно: для качественного функционирования любой системы необходимо периодически проводить профилактические мероприятия», — добавили в мэрии.

На время отключения рекомендуется перекрыть горячую воду, чтобы счетчик учитывал расход только используемой холодной воды.

В начале мая в Москве зафиксировали заморозки, в городе шел мокрый снег. «Холодная погода связана с тем, что Москва находится между двумя барическими образованиями. К востоку — циклон, а к западу — антициклон», — говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Холодная погода установилась не только в столице. В Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях из-за заморозков пострадали сельскохозяйственные культуры, там ввели режим ЧС в сельском хозяйстве.