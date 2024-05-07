Вильфанд предупредил о дожде и мокром снеге в Москве

Холодная погода, дождь и мокрый снег ожидаются днем 7 мая в Москве, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во вторник температура будет ниже нормы, по расчетам, на 6-7 градусов. Холодная погода связана с тем, что Москва находится между двумя барическими образованиями. К востоку — циклон, а к западу — антициклон», — сказал Вильфанд.

По его словам, в ночь на 7 мая в Москве температура опустится до 2-4 градусов, а на севере Подмосковья — до минус 2, днем во вторник температура не поднимется выше 6 градусов. На территории Московской области действует оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков.

В Гидрометцентре также предупредили об усилении ветра с порывами до 15-23 м/с на всей территории центра Европейской России.

Накануне МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье. Столбик термометра может опуститься до минус 4 градусов, уточнили в ведомстве.

По словам Вильфанда, погода, которая прогнозируется в российских регионах в первой декаде мая, характерна не для этого времени года, а для начала апреля. Обусловлено это тем, что арктические воздушные массы двигаются с Северного Ледовитого океана на территорию страны. Температура может подняться до нормальных значений после 15 мая.