В Москве из-за майских холодов вновь включат отопление

Собянин: в Москве из-за холодов вновь включат отопление в домах

В Москве из-за низких температур и возможных заморозков вновь начнут подачу тепла в дома и объекты социальной сферы, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон», — подчеркнул он.

Ночью и утром 7 мая в Московской области ожидаются заморозки, предупредило ранее региональное управление МЧС. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что 7–8 мая на севере Подмосковья может выпасть 3–5 см снега.

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