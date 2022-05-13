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Пандемия коронавируса ,  
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В КНДР выявили более 18 тыс. заболевших COVID за сутки

В КНДР от коронавируса умерли шесть человек, инфекцию выявили у 18 тыс. жителей за сутки
За сутки в КНДР обнаружили 18 тыс. пациентов с COVID-19, сообщили в ЦТАК, с конца апреля в стране распространяется «неизвестная лихорадка», заболели 350 тыс. человек. Власти страны сообщили о первом заболевшем 12 мая
Ким Чен Ын на заседании политбюро из-за вспышки COVID-19
Ким Чен Ын на заседании политбюро из-за вспышки COVID-19 (Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи / Reuters)

На территории Северной Кореи за 12 мая выявили 18 тыс. заболевших коронавирусом за сутки, шесть человек умерли из-за инфекции, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«С конца апреля лихорадка неизвестного происхождения стремительно распространилась по стране, в результате чего за короткий период времени было зарегистрировано более 350 тыс. случаев лихорадки, из которых 162,2 тыс. человек были вылечены», — цитирует агентство сообщение ЦТАК.

В ЦТАК отметили, что распространения «лихорадки» в столичном регионе указывает на то, что в созданной системе защиты «есть лайзейки».

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О первом случае заболевания коронавирусом в Северной Корее сообщили 12 мая. Yonhap писал, что анализы у пациентов взяли 8 мая, их результаты показали заболевание омикрон-штаммом. Затем власти республики объявили о запуске системы вирусного контроля в условиях «максимальной чрезвычайной ситуации». Лидер КНДР Ким Чен Ын во время заседания политбюро призвал пресечь все пути для распространения инфекции и усилить пограничный контроль.

По итогам заседания, политбюро КНДР поручило в связи с «серьезной ситуацией» проработать меры карантина и строго контролировать их выполнение. Власти Южной Кореи затем заявили о готовности передать Пхеньяну гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

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В КНДР с начала пандемии ни разу официально не сообщали о случаях заражения COVDI-19 в стране. В июле 2020 года власти Северной Кореи заявили о подозрении на заболевание у одного человека, который мог нелегально пересечь границу страны. Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро. Всех контактировавших с вероятным заболевших поместили на карантин.

Для недопущения проникновения коронавируса власти Северной Кореи закрыли в январе 2020 года наземные, морские и воздушные границы для граждан и иностранцев, а также ввели серьезные ограничения на передвижение внутри КНДР. Затем в феврале того же года в стране приостановили железнодорожное сообщение с Россией, посольства других государств стали закрываться, а дипломаты — покидать страну.

Кроме того, официальный Пхеньян отказался участвовать в летних Олимпийских играх в Токио в прошлом году из-за ситуации с коронавирусом.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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