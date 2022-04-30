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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко не исключил новой волны коронавируса в России в июне

Глава Минздрава Мурашко: новая волна заболеваемости COVID в России может начаться в июне
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ожидает новый подъем заболеваемости коронавирусом в России в июне, сообщает ТАСС.

«Поскольку снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — сказал он журналистам, добавив, что это может произойти в июне.

Глава Минздрава указал, что коллективный иммунитет снижается, и призвал россиян ревакцинироваться.

Ранее Мурашко уже не исключал, что новая волна COVID-19 в стране придется на конец мая — июнь.

Когда в России будет новая волна COVID-19. Что важно знать
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Материал дополняется

 

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Теги
коронавирус Михаил Мурашко заболеваемость
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