Евросоюз выделил €1 млрд на создание вакцины от коронавируса

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Европейский Союз выделил €1 млрд для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на онлайн-конференции для сбора средств на разработку препарата. Об этом сообщает Reuters.

Ранее все 193 государства — члена Генассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию, выступающую за общедоступность будущих вакцин от коронавируса. Страны-участницы попросили генсекретаря ООН Антониу Гуттерриша определить варианты работы с будущим препаратом, которые обеспечат «справедливый, прозрачный, равноправный, эффективный и своевременный доступ к будущим вакцинам от COVID-19».

В апреле глава Еврокомиссии заявила, что страны — участницы ЕС на ближайшие два-три года должны увеличить свои взносы в бюджет союза с 1,2 до 2% ВВП. По ее словам, эти деньги понадобятся для помощи экономикам стран после пандемии коронавируса. Урсула фон дер Ляйен отметила, что 27 стран — участниц ЕС для помощи своим экономикам уже выделили более €1,8 млрд.