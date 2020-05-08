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Пандемия коронавируса ,  
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Попова предсказала сохранение правил карантина до разработки вакцины

Отмена принятых при эпидемии правил поведения произойдет только после разработки вакцины или окончания пандемии, если вирус решит, что он «устал» и уходит, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
Анна Попова
Анна Попова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Введенные в России в связи с эпидемией коронавируса правила поведения будут действовать до появления вакцины против SARS-CoV-2 или до окончания пандемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с членами фракции «Единой России» в Госдуме.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли уже давно и выстраиваем так свою стратегию и тактику. Мы должны изменить свои правила вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны, что мы должны менять правила своей жизни», — сказала Попова (цитата по ТАСС).

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

4 мая глава ведомства заявила, что самым последним из всех ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий. «Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой», — пояснила она.

Обязательные правила поведения, введенные в регионах в связи с эпидемией, несколько раз ужесточались. Ответственность за принятие необходимых ограничительных мер президент возложил на губернаторов, дав им для этого дополнительные полномочия.

В Москве на первых порах власти обязали по возможности оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Позже был введен режим социального дистанцирования при нахождении на улице и в транспорте, с 15 апреля в Москве были введены электронные пропуска для дальних поездок, а с 12 мая — обязательное ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте или магазинах.

Введение масочного режима было объявлено одновременно с некоторым послаблением карантина — в Москве разрешили работу строек и промышленных предприятий. Мэр столицы Сергей Собянин 7 мая заявил, что режим передвижения по столице нужно ужесточить.

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12-го числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках, только в перчатках», — сообщил он.

Собянин предупредил, что последующие шаги властей будут зависеть от поведения москвичей. «Следующий этап зависит от нас с вами, насколько мы будем четко контролировать и выполнять все требования, которые предписаны с точки зрения самоизоляции», — пообещал мэр.

За появление в транспорте или магазинах без масок и перчаток грозит штраф от 4 до 5 тыс. руб. Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков разъяснил, что если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет.

Соблюдение необходимых требований в общественном транспорте будут выборочно проверять контроллеры ГКУ «Организатор перевозок». Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости. Остальные проверки, в том числе на предприятиях строительной отрасли, возьмет на себя объединение административно-технических инспекций.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Роспотребнадзор, карантин
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