Попова предсказала сохранение правил карантина до разработки вакцины

Отмена принятых при эпидемии правил поведения произойдет только после разработки вакцины или окончания пандемии, если вирус решит, что он «устал» и уходит, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Анна Попова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Введенные в России в связи с эпидемией коронавируса правила поведения будут действовать до появления вакцины против SARS-CoV-2 или до окончания пандемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с членами фракции «Единой России» в Госдуме.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли уже давно и выстраиваем так свою стратегию и тактику. Мы должны изменить свои правила вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны, что мы должны менять правила своей жизни», — сказала Попова (цитата по ТАСС).

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4 мая глава ведомства заявила, что самым последним из всех ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий. «Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой», — пояснила она.

Обязательные правила поведения, введенные в регионах в связи с эпидемией, несколько раз ужесточались. Ответственность за принятие необходимых ограничительных мер президент возложил на губернаторов, дав им для этого дополнительные полномочия.