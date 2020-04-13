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Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой»

«Новая газета» занимается «античеченской травлей» на деньги «Газпрома», а ФСБ фактически потворствует этой деятельности, заявил Рамзан Кадыров. Накануне издание опубликовало статью о коронавирусе в Чечне
Рамзан Кадыров (Фото: chechnya.gov.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Новую газету» в развязывании «античеченской травли». При этом он упрекнул в бездействии ФСБ и заявил, что издание финансируется государственной компанией «Газпром». Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новая газета»?» — пишет глава Чечни.

«Почему могучая цитадель нашего суверенитета — ФСБ — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь якобы «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы?» — продолжил Кадыров.

Кроме того, он заявил, что в финансировании «информационно-диверсионной антироссийской газеты» участвует компания «Газпром».

Позже Кадыров опубликовал еще один пост, в котором заявил, что перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», говоря о финансировании «Газпромом». «Друзья, в «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», снова на эмоциях! «Газпром» к «Новой» не имеет отношения. Надеюсь, поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!» — написал глава Чечни.

12 апреля в «Новой газете» была опубликована статья Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» с подзаголовком «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».

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«Новая газета» считает «странным» подобное высказывание Рамзана Кадырова, заявили РБК в пресс-службе издания. «Нас ранее никогда не обвиняли в связях с «Газпромом» и тем более с ФСБ, что звучит абсолютно нелогично», — добавил представитель газеты. По его словам, такую реакцию Кадырова вызвала недавняя публикация Елены Милашиной о страхе жителей Чечни признаваться, что заболели коронавирусом.

«Странно обвинять «Новую газету» в античеченской травле, когда нападение на Милашину в Грозном не расследовано до сих пор», — добавил представитель газеты.

Милашина является автором нескольких резонансных репортажей о событиях в Чечне. Нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину произошло 6 февраля 2020 года. По данным газеты, на Милашину и Дубровину напали неизвестные мужчины и женщины у входа в гостиницу «Континент». «Новая» утверждает, что среди нападавших были женщины и в основном удары руками и ногами наносили они. Нападавшие также снимали происходящее на камеру.

Через несколько дней после нападения редакция «Новой газеты» получила письмо с угрозами в адрес Милашиной. «Забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню. Иначе — тебе крышка» — цитирует полученное письмо «Новая газета». В письме были угрозы убийством, уточнило издание.

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Теги: Рамзан Кадыров, травля, «Новая газета»
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