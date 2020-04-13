Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой»

«Новая газета» занимается «античеченской травлей» на деньги «Газпрома», а ФСБ фактически потворствует этой деятельности, заявил Рамзан Кадыров. Накануне издание опубликовало статью о коронавирусе в Чечне

Рамзан Кадыров (Фото: chechnya.gov.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Новую газету» в развязывании «античеченской травли». При этом он упрекнул в бездействии ФСБ и заявил, что издание финансируется государственной компанией «Газпром». Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новая газета»?» — пишет глава Чечни.

«Почему могучая цитадель нашего суверенитета — ФСБ — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь якобы «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы?» — продолжил Кадыров.

Кроме того, он заявил, что в финансировании «информационно-диверсионной антироссийской газеты» участвует компания «Газпром».

Позже Кадыров опубликовал еще один пост, в котором заявил, что перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», говоря о финансировании «Газпромом». «Друзья, в «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», снова на эмоциях! «Газпром» к «Новой» не имеет отношения. Надеюсь, поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!» — написал глава Чечни.