Кадыров назвал «кнопочными героями» своих критиков в интернете

Он сказал, что будет продолжать защищать интересы республики, народа и государства, несмотря на критику в интернете. Она связана с его намерением ввести ограничения на въезд в Чечню

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику в интернете после его слов о закрытии границ республики, назвав недоброжелателей «кнопочными героями». Он отметил, что, несмотря на критику, будет продолжать защищать интересы народа и республики. Об этом Кадыров заявил во время заседания руководства регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Трансляцию заседания вел ЧГТРК «Грозный».

«Обращаюсь к блогерам и «кнопочным героям»: я буду защищать интересы своего народа и республики, чтобы обезопасить свой народ от болезней, от террористов, от недругов», — сказал Кадыров.

Он сказал, что у его критиков «нет совести», потому что в противном случае они бы сначала выяснили позицию главы Чечни, а потом сделали бы выводы.

Телеканал «Грозный» сообщил о том, что власти Чечни решили закрыть границы республики с 5 апреля. В сообщении говорилось, что Рамзан Кадыров призвал жителей региона вернуться до этого времени. Сам глава Чечни также написал в своем Telegram-аккаунте о приостановке движения транспорта через границу республики. Исключения будут сделаны для экстренных служб, перевозки продуктов и жизненно важных товаров, транспортировки больных. «Бесцельного катания не будет!» — написал Кадыров.