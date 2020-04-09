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Кадыров назвал «кнопочными героями» своих критиков в интернете

Он сказал, что будет продолжать защищать интересы республики, народа и государства, несмотря на критику в интернете. Она связана с его намерением ввести ограничения на въезд в Чечню
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику в интернете после его слов о закрытии границ республики, назвав недоброжелателей «кнопочными героями». Он отметил, что, несмотря на критику, будет продолжать защищать интересы народа и республики. Об этом Кадыров заявил во время заседания руководства регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Трансляцию заседания вел ЧГТРК «Грозный».

«Обращаюсь к блогерам и «кнопочным героям»: я буду защищать интересы своего народа и республики, чтобы обезопасить свой народ от болезней, от террористов, от недругов», — сказал Кадыров.

 Он сказал, что у его критиков «нет совести», потому что в противном случае они бы сначала выяснили позицию главы Чечни, а потом сделали бы выводы.

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Политика

Телеканал «Грозный» сообщил о том, что власти Чечни решили закрыть границы республики с 5 апреля. В сообщении говорилось, что Рамзан Кадыров призвал жителей региона вернуться до этого времени. Сам глава Чечни также написал в своем Telegram-аккаунте о приостановке движения транспорта через границу республики. Исключения будут сделаны для экстренных служб, перевозки продуктов и жизненно важных товаров, транспортировки больных. «Бесцельного катания не будет!» — написал Кадыров.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что перекрывать административные границы регионов недопустимо. «Не надо путать региональные полномочия с федеральными».

На это глава Чечни сказал, что речи о закрытии границ не шло и власти региона не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике. Кадыров сделал предположение о том, что главу правительства вводят в заблуждение и дают неправильную информацию.

В Кремле сообщили, что противоречий между высказываниями двух политиков не видят.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Рамзан Кадыров, Чечня
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