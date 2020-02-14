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Избитая в Грозном журналистка «Новой газеты» получила письмо с угрозами

Редакция «Новой газеты» получила письмо с угрозами в адрес обозревателя Елены Милашиной, на которую ранее было совершено нападение в Грозном. Об этом сообщает издание.

«Ты скажи спасибо, что тебя вообще не убили! <.> Забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню. Иначе — тебе крышка. И мы приведем смертный приговор в отношении тебя!» — цитирует полученное письмо «Новая газета». Отмечается, что почтовый адрес, с которого было отправлено сообщение, был зарегистрирован в mail.ru на имя Анны Иконниковой. Редакция уточняет, что женщина с таким именем является администратором группы «Подвал Кадырова» в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, на странице этой группы 13 февраля в 6:59 был опубликован точно такой же текст с угрозами в адрес Милашиной, которое получила «Новая газета».

Вторым администратором группы является пользователь под именем Риана Призрак-Днр. В декабре 2019 года член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сообщал, что пользователь с таким именем оставлял во «ВКонтакте» комментарии с угрозами в адрес сотрудников «Мемориала».

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Ранее на Милашину и правозащитницу Марину Дубровину было совершено нападение в Грозном. Как уточняла «Новая газета», несколько человек напали на журналистку и адвоката у входа в отель. Среди них были мужчины и женщины, при этом удары в основном наносили женщины. Кроме того, нападавшие снимали происходящее на камеру. Полиция Грозного начала проверку.

Теги: «Новая газета», журналистка, угроза
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