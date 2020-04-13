Минкомсвязь уточнила порядок вывоза россиян из-за рубежа в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней из-за рубежа на родину планируется вернуть около 5 тыс. российских граждан. Об этом сообщается в созданном Минкомсвязью Telegram-канале.

Ведомство отметило, что рейсы будут осуществлены по направлениям из Амстердама, Денпасара, Мадрида с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву.

В Минкомсвязи также сообщили, что по данным на 12 апреля выполнено пять вывозных рейсов, на родину из-за рубежа вернулись жители Владивостока, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска.

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