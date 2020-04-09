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Мишустин уточнил порядок вывоза «застрявших» за границей россиян

При вывозе россиян из-за рубежа власти будут отдавать предпочтение тем, кто оказался вне России сравнительно недавно. Те, кто хотят вернуться на родину после долгого пребывания за границей, полетят позже
Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

При организации вывозных рейсов из-за рубежа приоритет будет отдаваться тем россиянам, которые выехали за границу в 2020 году. Об этом на совещании правительства заявил премьер Михаил Мишустин.

«В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь и инфраструктуру. Поэтому приоритет отдается тем, кто уехал из России в 2020 году», — сообщил глава правительства.

Для учета всех желающих вернуться власти запустили специальную форму на портале госуслуг, заполнить ее можно с 4 апреля. По словам Мишустина, через нее подано уже более 35 тыс. уведомлений. «С учетом того, что одна форма представляется на одну семью, людей гораздо больше», — пояснил он. Задачу по отладке механизма вывоза россиян Мишустин поставил перед Министерством иностранных дел, Минтрансом, Росавиацией и «Аэрофлотом».

Мишустин подтвердил, что рейсы будут выполняться напрямую к местам проживания граждан для минимизации риска распространения заболевания. «Рейсы планируются исходя из введенных лимитов и принципа «один рейс — одно место проживания». Если по каким-то причинам это невозможно, то человеку будет предложено либо оставаться пока в той стране, где он находится, либо готовиться к временному карантину на территории России», — рассказал он. Тем россиянам, которые задержатся за рубежом, власти окажут помощь. На эти цели уже выделено 500 млн руб.

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График вывозных рейсов пока составлен до 13 апреля. В эти сроки планируется вывезти около 2 тыс. человек из Таиланда, Турции, Черногории, Испании, Кипра, Индии, Японии.

Россия начала вывозить своих граждан из-за рубежа во второй половине марта на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С 27 марта российские власти приостановили все регулярные и чартерные полеты за рубеж, кроме случаев вывоза россиян на родину. Позднее, с 4 по 6 апреля, и эти рейсы были временно приостановлены. Эвакуация в Россию продолжилась в начале этой недели

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Мишустин, туристы
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