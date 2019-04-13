Дворкович отверг причастность к «выманиванию» Абызова из-за границы

После задержания Абызова появились предположения о том, что в Москву он мог приехать на день рождения бывшего коллеги. Дворкович заявил, что справлял праздник не в столице

Аркадий Дворкович (Фото: Fredrik Varfjell / Zuma / TASS)

Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что не звал обвиняемого в мошенничестве экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова на свой день рождения, а сам праздник отмечал не в Москве. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».

«Я справлял не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался», — сказал Дворкович. По его словам, арест Абызова стал для него неожиданностью. Дворкович добавил, что общался с Абызовым за несколько недель до его задержания.

Абызова задержали 26 марта, вечером того же дня появились сообщения о том, что в столицу он прилетел на день рождения своего бывшего коллеги. Уже на следующий день адвокат экс-министра рассказал, что Абызова задержали после обысков в его доме в подмосковном поселке Жуковка. Абызов жил в России и выезжал за границу на два-три дня, отметил защитник.

По версии следствия, Абызов вместе с соучастниками похитил и вывез за границу 4 млрд руб., обманув акционеров «Сибэко» и РЭС». Бывший министр вину не признает, суд арестовал его до 25 мая.