Суд арестовал недвижимость Абызова и счета на 437 млн руб.

В Следственном комитете ранее говорили, что предпринималась попытка снять арест со счетов бывшего чиновника, но сумма средств на них не раскрывалась

Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы 2 апреля арестовал имущество бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В Московской области арестованы два земельных участка и два жилых дома, в столице — три квартиры, четыре комнаты и одно машино-место.

За день до этого были арестованы счета на общую сумму более 437 млн руб., добавила она.

Утром в среду представитель Следственного комитета заявил, что со счетов Абызова пытались снять деньги до их ареста — однако «в результате оперативных действий» эти попытки были пресечены. Адвокат Абызова Александр Аснис сказал РБК, что ему об этом неизвестно.