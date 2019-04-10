Суд арестовал недвижимость Абызова и счета на 437 млн руб.

Басманный суд Москвы 2 апреля арестовал имущество бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.
В Московской области арестованы два земельных участка и два жилых дома, в столице — три квартиры, четыре комнаты и одно машино-место.
За день до этого были арестованы счета на общую сумму более 437 млн руб., добавила она.
Утром в среду представитель Следственного комитета заявил, что со счетов Абызова пытались снять деньги до их ареста — однако «в результате оперативных действий» эти попытки были пресечены. Адвокат Абызова Александр Аснис сказал РБК, что ему об этом неизвестно.