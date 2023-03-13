В Подмосковье Киевское шоссе перекрыли столкнувшиеся грузовики

Два грузовика столкнулись на Киевском шоссе и полностью перегородили дорогу

В результате ДТП оказались перекрыты все полосы шоссе

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

На 92-м км Киевского шоссе столкнулись два грузовика и перекрыли дорогу и в сторону Москвы, и в сторону Калуги. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash и РЕН ТВ со ссылкой на очевидца. О том, что шоссе перекрыто, сообщает также местный портал Obninsk.name.

По словам очевидца, один водитель решил пропустить машину, выезжая на трассу, а второй — въехал сзади. По данным телеграм-каналов, водитель одного грузовика пострадал, он получил перелом ноги. Его госпитализировали.

Из данных сервиса «Яндекс.Карты» следует, что авария произошла около 6:00 мск возле города Балабаново в Боровском районе Калужской области. Пользователи сообщают, что перекрыты левый, средний и правый ряд шоссе.

На 93-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 12 марта произошло ДТП с участием 15 автомобилей, сообщали РБК в пресс-службе УГИБДД по Саратовской области. Причиной аварии в ГИБДД назвали плохую видимость из-за тумана.

Глава минздрава Саратовской области Олег Костин сообщил в своем телеграм-канале о 15 пострадавших, 14 из них госпитализированы. По словам Костина, причиной аварии стала гололедица.