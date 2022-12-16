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Общество ,  
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Четыре грузовика столкнулись на трассе М-3 «Украина» в Калужской области

Четыре грузовика столкнулись на 281 км трассы М-3 «Украина» в Калужской области, сообщило региональное управление МЧС.

Авария, по информации ведомства, произошла около 21:00 по местному времени 15 декабря (совпадает с мск). Грузовики ГАЗ Next, Scania и два грузовика «МАЗ» столкнулись в Думиничском районе области, в результате пострадал один человек. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет об одном погибшем.

В результате аварии опрокинулась цистерна с аммиаком (около 8 куб. м), сказал собеседник агентства, произошла утечка паров. Чтобы нейтрализовать их прибывшие на место пожарные выставили водяную завесу, добавил он. От места аварии до ближайшего населенного пункта порядка 5 км, уточняет агентство.

Трассу перекрыли в обоих направлениях, для машин организовали объезд на 34 км дороги. Проехать можно через деревню Александровка, поселок Думиничи и село Палицкого кирпичного завода.

Теги
ДТП Калужская область грузовик
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