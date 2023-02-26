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На трассе из Петербурга в Москву столкнулись больше 30 машин

На трассе М-11 в Новгородской области столкнулись более 30 машин, один человек погиб
В Новгородской области на М-11 столкнулись 25 легковушек и семь грузовиков. Погибла одна женщина-водитель, пострадали 12 человек. На трассу разлился битум, который перевозил один из грузовиков. Дорога перекрыта
Фото: region53 / VK
Фото: region53 / VK

В Новгородской области на трассе М-11 «Нева» произошло ДТП с участием 25 легковых машин и семи грузовиков, сообщает пресс-служба ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП, оператор платных автодорог) во «ВКонтакте».

В УМВД по региону сообщили обстоятельства инцидента. В 11:20 на 504-м км дороги, в Маловишерском районе, столкнулись два легковых автомобиля. Следовавший в попутном направлении грузовик попытался избежать столкновения и стал притормаживать, и на него совершил наезд грузовик с битумом. В этот автомобиль въехал Renault Duster, после чего «произошло массовое столкновение транспортных средств». Женщина, находившаяся за рулем Renault, погибла на месте.

Авария произошла из-за сложных метеоусловий, отметили в ОССП. Битум, который перевозила одна из грузовых машин, растекся по дороге.

Областная прокуратура начала проверку по факту происшествия. В ведомстве сообщили, что «изначально массовое ДТП спровоцировано столкновением двух грузовых автомобилей».

В пресс-службе ОССП сообщили ТАСС, что пострадали 12 человек. Источник РЕН ТВ указывал, что среди них есть один ребенок.

РБК направил запрос в пресс-службу ОССП и обратился за комментарием в комитет информационной политики Новгородской области.

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Из-за аварии трассу перекрыли. Объехать участок, где произошло ДТП, можно по трассе М-10. Съезды на нее организованы на 330-м км по направлению в Санкт-Петербург и на 545-м км по направлению в Москву, сообщили в ОССП. Работают пункты обогрева.

Губернатор региона Андрей Никитин в телеграм-канале сообщил, что «в связи с чрезвычайными погодными условиями» — сильным снегом и метелью — поручил контролировать очистку дорог в регионе.

«Часть техники отправлена на ликвидацию последствий массовой аварии на М-11. <...> В настоящее время на месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется», — указал глава региона.

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