В Москве столкнулись семь автомобилей, один человек пострадал

В Шмитовском проезде Москвы произошла авария с участием семи автомобилей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что столкнулись семь транспортных средств. «Без пострадавших», — заявили в ведомстве.

При этом источник агентства в правоохранительных органах сказал, что один человек пострадал. По словам источника телеканала «360», это водитель такси, у него повреждена нога, от госпитализации мужчина отказался.

«Москва 24» сообщает, что в районе ДТП был гололед. Телеканал «360» также пишет, что вероятной причиной аварии стал гололед.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Москве и Московской области 2 января ожидается температура от –1 до +1 °C, ветер от 6 до 11 м/с и гололедица, местами сильная.

Столичное правительство также предупреждало о гололедице утром и днем 2 января, дожде, перемежающемся с мокрым снегом, и порывах ветра до 16 м/с. «В таких условиях возможно затруднение движения транспорта, также увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий», — заявили в городской администрации, призвав водителей быть особенно внимательными и осторожными.

В конце декабря авария с участием семи машин произошла на улице Вавилова в Москве. Движение в районе происшествия было «незначительно затруднено». О пострадавших не сообщалось.