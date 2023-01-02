В Москве столкнулись семь автомобилей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных при ударе в Макеевке Политика, 16:19
Церемония прощания с Пеле. Прямая трансляция Спорт, 16:00
На пролив Дарданеллы опустился густой туман. Видео Общество, 15:57
Пассажиры самолета Air Astana пострадали в зоне турбулентности Общество, 15:55
В Москве столкнулись семь автомобилей Город, 15:51
Арбитраж арестовал активы Linde в России на 35 млрд руб. Бизнес, 15:47
Горнолыжная Корея: длинные спуски, чимчильбан и вулканы РБК и НОТК, 15:42
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
На священника УПЦ напали с ножом в Виннице Общество, 15:31
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал почти в два раза Бизнес, 15:03
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 14:55
Призер чемпионата мира перешел из «Зенита» во французский «Лион» Спорт, 14:37
Эксперты разошлись в четыре раза в оценке числа ядерных боеголовок в КНДР Политика, 14:29
Итоги года и «пиратский кодекс» в РФ: главное в видеоиграх за неделю Pro, 14:15
Заболеваемость COVID и число госпитализаций вернулись к минимумам Общество, 14:02
Город ,  
0 

В Москве столкнулись семь автомобилей

В Москве столкнулись семь автомобилей, один человек пострадал

Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва»

В Шмитовском проезде Москвы произошла авария с участием семи автомобилей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что столкнулись семь транспортных средств. «Без пострадавших», — заявили в ведомстве.

При этом источник агентства в правоохранительных органах сказал, что один человек пострадал. По словам источника телеканала «360», это водитель такси, у него повреждена нога, от госпитализации мужчина отказался.

«Москва 24» сообщает, что в районе ДТП был гололед. Телеканал «360» также пишет, что вероятной причиной аварии стал гололед.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Москве и Московской области 2 января ожидается температура от –1 до +1 °C, ветер от 6 до 11 м/с и гололедица, местами сильная.

Столичное правительство также предупреждало о гололедице утром и днем 2 января, дожде, перемежающемся с мокрым снегом, и порывах ветра до 16 м/с. «В таких условиях возможно затруднение движения транспорта, также увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий», — заявили в городской администрации, призвав водителей быть особенно внимательными и осторожными.

Читайте на РБК Pro
Почему ослабление рубля — сезонный фактор и что будет в 2023-м
Мир меняется надолго и всерьез: к чему готовиться финансовым директорам
На корпоративе наговорил лишнего: что делать с коммуникативным похмельем
«Пострадали все виды перевозок»: как 2022 год изменил логистику в России

В конце декабря авария с участием семи машин произошла на улице Вавилова в Москве. Движение в районе происшествия было «незначительно затруднено». О пострадавших не сообщалось.

Теги
ДТП Москва гололед Дептранс
Материалы по теме
Полицейский пострадал при ДТП на Красной Пресне в Москве
Общество
На юго-западе Москвы произошло ДТП с семью машинами
Общество
В Барнауле при столкновении автобуса и трамвая пострадали девять человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter