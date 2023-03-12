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На трассе под Саратовом столкнулись 15 автомобилей

Сразу 15 автомобилей столкнулись в ДТП в Саратовской области, 15 человек пострадали

На трассе под Саратовом столкнулись 15 автомобилей
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На 93-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград произошло ДТП с участием 15 автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по Саратовской области.

Причиной аварии в ГИБДД назвали плохую видимость из-за тумана.

Как сообщает местное издание «Без формата», авария произошла у города Хвалынска. При этом издание пишет, что столкнулся 21 автомобиль.

Глава минздрава Саратовской области Олег Костин сообщил в своем телеграм-канале о 15 пострадавших, 14 из них госпитализированы. В ГИБДД говорят о восьми госпитализированных. Еще один человек от госпитализации отказался. Среди пострадавших трое детей.

По словам Костина, причиной аварии стала гололедица.

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В конце февраля массовое ДТП произошло на трассе Москва — Санкт-Петербург. Изначально столкнулись два грузовика, после чего стали набираться автомобили. Причиной аварии также стала гололедица. Пострадали 12 человек. Власти перекрыли трассу.

Теги
Саратовская область ДТП гололедица новости
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