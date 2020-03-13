«Уральские авиалинии» объявили об отмене рейсов в Италию и другие страны

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Авиакомпания «Уральские авиалинии» временно отменяет международные рейсы в некоторые страны из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, запретов российских властей и ограничений въезда властями других государств, сообщается на сайте компании.

В частности, перевозчик приостанавливает полеты в города Италии, Израиля, Испании, Франции, Китая, Индии, говорится в сообщении.

«Уральские авиалинии» предложили пассажирам, чьи рейсы будут отменены, оформить возврат авиабилетов без штрафов и удержаний.

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