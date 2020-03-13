Коронавирус отсрочил открытие второго базового аэропорта «Аэрофлота»

Открытие хаба перенесено на июнь 2020 года. Опубликованное ранее расписание полетов из аэропорта Красноярска планируется пересмотреть

Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

Открытие транспортного узла (хаба) «Аэрофлота» в аэропорту Красноярска переносится с 29 марта на лето 2020 года, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. Принятое руководством перевозчика и аэропорта решение она объяснила эпидемиологической обстановкой.

«Мы планируем провести официальное открытие в июне 2020 года. В связи с переносом будут внесены изменения в расписание полетов через аэропорт Красноярска», — пояснила Спивакова.

Информацию об изменениях планируется опубликовать дополнительно.

Соглашение о создании в Красноярске хаба группы «Аэрофлот» было подписано губернатором Красноярского края Александром Уссом, гендиректором аэропорта Андреем Метцлером и заместителем гендиректора по стратегии и маркетингу ПАО «Аэрофлот» Андреем Пановым на Красноярском экономическом форуме в марте 2019 года. Тогда сообщалось, что аэропорт Красноярска станет для «Аэрофлота» вторым базовым после Шереметьево, здесь будут базироваться лайнеры авиакомпании (в том числе Boeing 737 и Sukhoi SuperJet), а создание транспортного узла позволит расширить маршрутную сеть прямых регулярных рейсов.