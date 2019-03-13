«Конкорд» отказался от претензий к Роспотребнадзору по делу об инфекции

«Комбинат питания «Конкорд», ранее подавший иск к Роспотребнадзору, подал ходатайство о прекращении дела, передает корреспондент РБК из зала суда. Как пояснил РБК представитель Роспотребнадзора, «Конкорд» хотел оспорить административное наказание: оно было назначено компании после того, как на комбинате обнаружили творог, в котором была кишечная палочка.
Арбитражный суд Москвы, где в среду прошло предварительное судебное заседание, согласился закрыть дело.
РБК направил запрос в пресс-службу «Конкорда» и Роспотребнадзор.
Ранее стало известно, что российские правительство решило установить контроль над поставками питания в социальные учреждения. Как выяснил «Коммерсантъ», Минсельхозу, Минфину, ФАС, Роспотребнадзору и «Роскачеству» поручено подготовить соответствующие предложения. Речь идет о более жестком контроле качества продуктов и оказания услуг общественного питания.