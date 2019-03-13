«Конкорд» отказался от претензий к Роспотребнадзору по делу об инфекции

В конце декабря 2018 года стало известно о массовом отравлении в детских садах Москвы, которое Роспотребнадзор подтвердил лишь 1 февраля. По данным ведомства на тот момент, от острой кишечной инфекции пострадали почти 130 человек. Предполагаемым источником инфекции ведомство называло творог, произведенный на одном из предприятий Липецкой области — комбинате «Чаплыгинмолоко». Руководство предприятия утверждало, что Роспотребнадзор не нашел нарушений в цехах, при этом подчеркивало, что творог поставлялся практически во все округа Москвы, однако заболевшие были лишь в одном.

10 февраля Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обнародовал видеозапись, на которой мать одной из воспитанниц детского сада в Марьино рассказала о двух видах возбудителя дизентерии, найденных у ее дочери. Юрист фонда Любовь Соболь утверждала, что к заболеваниям в дошкольных учреждениях привела «монополия» фирм бизнесмена Евгения Пригожина, а именно «Конкорда». Спустя два дня пресс-служба комбината сообщила, что предприятие провело экскурсию для общественности, у которой были вопросы к качеству еды в московских школах и детсадах. Во время этой экскурсии с родителями встретился и сам Пригожин.

В начале марта стало известно, что родители детей, заболевших дизентерий, подали иск на 16 млн руб., сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы. Ответчиками по иску были заявлены «Конкорд», департаменты здравоохранения и образования Москвы, а также несколько столичных школ. 32 истца требуют компенсации за причинение вреда здоровья их детей и компенсацию морального вреда.

Ранее РБК выяснил, что «Конкорд» начал обслуживать московские школы в 2011 году.