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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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«Конкорд» отказался от претензий к Роспотребнадзору по делу об инфекции
Комбинат «Конкорд» просил суд оспорить наказание, наложенное Роспотребнадзором за найденную в твороге кишечную палочку. Однако на предварительном заседании представители компании попросили закрыть дело
Работники комбината социального питания «Конкорд» (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

«Комбинат питания «Конкорд», ранее подавший иск к Роспотребнадзору, подал ходатайство о прекращении дела, передает корреспондент РБК из зала суда. Как пояснил РБК представитель Роспотребнадзора, «Конкорд» хотел оспорить административное наказание: оно было назначено компании после того, как на комбинате обнаружили творог, в котором была кишечная палочка.

Арбитражный суд Москвы, где в среду прошло предварительное судебное заседание, согласился закрыть дело.

РБК направил запрос в пресс-службу «Конкорда» и Роспотребнадзор.

Общество
Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях

Ранее стало известно, что российские правительство решило установить контроль над поставками питания в социальные учреждения. Как выяснил «Коммерсантъ», Минсельхозу, Минфину, ФАС, Роспотребнадзору и «Роскачеству» поручено подготовить соответствующие предложения. Речь идет о более жестком контроле качества продуктов и оказания услуг общественного питания.

В конце декабря 2018 года стало известно о массовом отравлении в детских садах Москвы, которое Роспотребнадзор подтвердил лишь 1 февраля. По данным ведомства на тот момент, от острой кишечной инфекции пострадали почти 130 человек. Предполагаемым источником инфекции ведомство называло творог, произведенный на одном из предприятий Липецкой области — комбинате «Чаплыгинмолоко». Руководство предприятия утверждало, что Роспотребнадзор не нашел нарушений в цехах, при этом подчеркивало, что творог поставлялся практически во все округа Москвы, однако заболевшие были лишь в одном.

10 февраля Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обнародовал видеозапись, на которой мать одной из воспитанниц детского сада в Марьино рассказала о двух видах возбудителя дизентерии, найденных у ее дочери. Юрист фонда Любовь Соболь утверждала, что к заболеваниям в дошкольных учреждениях привела «монополия» фирм бизнесмена Евгения Пригожина, а именно «Конкорда». Спустя два дня пресс-служба комбината сообщила, что предприятие провело экскурсию для общественности, у которой были вопросы к качеству еды в московских школах и детсадах. Во время этой экскурсии с родителями встретился и сам Пригожин.

Общество
Песков заявил о нормализации ситуации с дизентерией в детсадах Москвы

В начале марта стало известно, что родители детей, заболевших дизентерий, подали иск на 16 млн руб., сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы. Ответчиками по иску были заявлены «Конкорд», департаменты здравоохранения и образования Москвы, а также несколько столичных школ. 32 истца требуют компенсации за причинение вреда здоровья их детей и компенсацию морального вреда.

Ранее РБК выяснил, что «Конкорд» начал обслуживать московские школы в 2011 году.

Авторы: Полина Звездина, Маргарита Девяткина
Теги: Конкорд, Евгений Пригожин, детские сады
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