Песков заявил о нормализации ситуации с дизентерией в детсадах Москвы

Песков заявил о нормализации ситуации с дизентерией в детсадах Москвы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что ситуация с заболеванием дизентерией в детских садах Москвы нормализована. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Весьма оперативно были приняты все меры. Ситуация абсолютно нормализована», — сказал он.

Песков добавил, что массовые заболевания вызвала некачественная продукция, которая поступала от предприятия в Липецке. «Там произошел сбой, что и стало причиной», — отметил он.

Первые сообщения об отравившихся детях в столичных детсадах появились в конце декабря 2018 года. 1 февраля текущего года Роспотребнадзор подтвердил случаи массового заболевания детей кишечной инфекцией. По данным службы, речь идет о 127 случаях. Отмечалось, что отравившихся выписали в начале января, новых случаев заболевания зафиксировано не было.