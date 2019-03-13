Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях

После скандала с массовым отравлением в детсадах в Москве, с которым связывали фирму «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина, правительство задумалось об усилении проверок продуктов для учреждения социальной сферы

Дмитрий Медведев во время посещения столовой школы № 34 в подмосковном Подольске (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

После вспышки дизентерии в детсадах Москвы правительство намерено установить контроль над поставками питания в социальные учреждения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо вице-премьера Алексея Гордеева. Подлинность документа подтвердила представитель зампреда правительства.

Письмо с поручением проработать установление контроля над питанием в бюджетных учреждениях социальной сферы было отправлено главам главам Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роспотребнадзора и АНО «Роскачество». Ведомства должны будут выработать собственные предложения по решению вопроса и при необходимости — проект соответствующего нормативного акта. Ответственным исполнителем по поручению назначен Минсельхоз.

Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях. В Роскачестве отметили, что сейчас лабораторные исследования продуктов зачастую ограничиваются проверкой документов. Изучением безопасности и качества самих товаров ведомства не занимаются. Для решения этой проблемы Роскачество предлагает закрепить в законе требование отправлять продукцию на проверку в аккредитованные лаборатории.

Источник «Коммерсанта» в одной из пищевых компаний скептически оценил инициативу. Собеседник отметил, что сейчас крупные поставщики сами проверяют качество товаров в аккредитованных лабораториях, что обходится в более чем $10 млн. в год. «Сейчас же фактически предлагается проходить дополнительные, излишние проверки», — пояснил он. Помимо роста издержек, угрозой может стать установление закрепленной законом монополии отдельных лабораторий.

Массовое отравление в детских садах Москвы произошло в конце декабря 2018 года. Вероятной причиной произошедшего назывался творог, произведенный комбината «Чаплыгинмолоко» в Липецкой области. Суд приостановил работу предприятия на 17 суток для проверок. Гендиректор предприятия в беседе с РБК отрицал обвинения.