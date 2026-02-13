 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Верховный суд рассмотрит иск о запрете «Антивоенного комитета России»

Верховный суд рассмотрит иск о запрете деятельности «Антивоенного комитета России». Против его основателей осенью возбудили дела о попытке захвата власти и организации террористического сообщества
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Верховный суд рассмотрит иск о признании «Антивоенного комитета России» (признан в России нежелательной организацией) террористической организацией и запрете его деятельности в стране, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

С соответствующим иском обратилась Генпрокуратура. Суд принял заявление к производству. Дело будет рассмотрено в закрытом режиме, пояснили там.

В феврале 2024 года Минюст внес «Антивоенный комитет России» в перечень нежелательных организаций по запросу Генеральной прокуратуры.

«Антивоенный комитет России» был создан после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года по инициативе Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов) и Гарри Каспарова (включен Минюстом в реестр иноагентов). Оба в настоящее время живут за границей.

Кремль оценил дело против Ходорковского словами о «врагах страны»
Политика
Михаил Ходорковский

В октябре 2025-го ФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела о захвате власти и организации террористического сообщества против Ходорковского и других участников «Антивоенного комитета России». Как заявили в службе, в уставном документе комитета «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России».

По ст. 278 (насильственный захват власти) подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. По ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества) предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока, по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) — до 15 лет заключения.

«Враги страны внутри страны» и за рубежом занимаются «враждебной деятельностью», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело против Ходорковского о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Специальное ведомство принимает меры в связи с этим, подчеркнул он.

