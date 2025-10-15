Кремль оценил дело против Ходорковского словами о «врагах страны»

«Враги страны внутри страны» и за рубежом занимаются «враждебной деятельностью», специальное ведомство принимает меры в связи с этим. Так Песков прокомментировал информацию о возбуждении дела против экс-главы ЮКОСа

Михаил Ходорковский (Фото: Sven Hoppe / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Возбуждение дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) связано с тем, что внутри страны и за рубежом «есть враги», которые занимаются «враждебной деятельностью». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть враги страны внутри станы, есть враги страны за рубежом. Они занимаются враждебной деятельностью, и наше специальное ведомство принимает необходимые меры, которые считает целесообразными», — сказал он.



ФСБ сообщила о возбуждении дела против Ходорковского и ряда его сторонников 14 октября. Он был одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией) после начала военной операции в феврале 2022 года.

В числе других фигурантов — бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, политик Владимир Кара-Мурза, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, галерист Марат Гельман, экономист Сергей Гуриев, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, политолог Екатерина Шульман, актер Артур Смольянинов (все перечисленные признаны Минюстом иноагентами) и другие участники «Антивоенного комитета». В деле также упоминаются «иные неустановленные лица».

По данным ФСБ, в тексте уставного документа организации «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России».

По ст. 278 (насильственный захват власти) предусмотрено до 20 лет лишения свободы. По ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества) грозит наказание вплоть до пожизненного срока, по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) — до 15 лет заключения.

Кроме того, Ходорковскому вменяют ч. 2 ст. 205.2 (призывы к террористической деятельности, по этой статье грозит до семи лет лишения свободы). Ранее против него завели дело о фейках об армии, МВД объявило его в розыск.

В 2005 году бывший глава ЮКОСа был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Спустя пять лет суд признал его виновным также в хищении и легализации средств, полученных преступным путем. Первоначально срок заключения составлял 14 лет, но позднее его сократили до десяти лет и десяти месяцев.

В декабре 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, которому на тот момент оставалось отбыть 246 дней. Через несколько часов после этого бизнесмен был освобожден и в тот же день покинул страну.

В 2016 году Ходорковского объявили в международный розыск. Следствие утверждает, что в 1998–1999 годах он поручил своим подчиненным — Леониду Невзлину, Алексею Пичугину и другим — убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Чиновника застрелили 26 июня 1998 года.

Комментируя новое уголовное дело против Ходорковского, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при принятии решения о помиловании Путин не имел сведений о возможной причастности бизнесмена к другим преступлениям.