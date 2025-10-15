 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль оценил дело против Ходорковского словами о «врагах страны»

«Враги страны внутри страны» и за рубежом занимаются «враждебной деятельностью», специальное ведомство принимает меры в связи с этим. Так Песков прокомментировал информацию о возбуждении дела против экс-главы ЮКОСа
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский (Фото: Sven Hoppe / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Возбуждение дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) связано с тем, что внутри страны и за рубежом «есть враги», которые занимаются «враждебной деятельностью». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть враги страны внутри станы, есть враги страны за рубежом. Они занимаются враждебной деятельностью, и наше специальное ведомство принимает необходимые меры, которые считает целесообразными», — сказал он.

ФСБ сообщила о возбуждении дела против Ходорковского и ряда его сторонников 14 октября. Он был одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией) после начала военной операции в феврале 2022 года.

В числе других фигурантов — бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, политик Владимир Кара-Мурза, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, галерист Марат Гельман, экономист Сергей Гуриев, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, политолог Екатерина Шульман, актер Артур Смольянинов (все перечисленные признаны Минюстом иноагентами) и другие участники «Антивоенного комитета». В деле также упоминаются «иные неустановленные лица».

По данным ФСБ, в тексте уставного документа организации «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России».

По ст. 278 (насильственный захват власти) предусмотрено до 20 лет лишения свободы. По ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества) грозит наказание вплоть до пожизненного срока, по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) — до 15 лет заключения.

Кроме того, Ходорковскому вменяют ч. 2 ст. 205.2 (призывы к террористической деятельности, по этой статье грозит до семи лет лишения свободы). Ранее против него завели дело о фейках об армии, МВД объявило его в розыск.

В 2005 году бывший глава ЮКОСа был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Спустя пять лет суд признал его виновным также в хищении и легализации средств, полученных преступным путем. Первоначально срок заключения составлял 14 лет, но позднее его сократили до десяти лет и десяти месяцев.

В декабре 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, которому на тот момент оставалось отбыть 246 дней. Через несколько часов после этого бизнесмен был освобожден и в тот же день покинул страну.

В 2016 году Ходорковского объявили в международный розыск. Следствие утверждает, что в 1998–1999 годах он поручил своим подчиненным — Леониду Невзлину, Алексею Пичугину и другим — убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Чиновника застрелили 26 июня 1998 года. 

Комментируя новое уголовное дело против Ходорковского, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при принятии решения о помиловании Путин не имел сведений о возможной причастности бизнесмена к другим преступлениям.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Михаил Ходорковский деятельность уголовное дело
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Долги Ходорковского в России оценили в 17,4 млрд руб.
Бизнес
Против Ходорковского и Касьянова возбудили дело о попытке захвата власти
Политика
Семью Ходорковского через суд выписали из квартиры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Нетаньяху попросил сократить время показаний в суде из-за простуды Политика, 14:47
Захарова назвала спекуляциями обвинения Дании в запуске дронов Политика, 14:44
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 14:43
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 14:41
Великобритания ввела блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» Политика, 14:41
Губернатор Федорищев извинился за увольнение чиновника с матом Политика, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии Политика, 14:35
Цифровой маршрут: как модернизируется транспортная отрасль Национальные проекты, 14:31
Отказ от маски: как чистота стала новым стандартом индустрии красоты Стиль, 14:30
Российскую чемпионку по борьбе дисквалифицировали на полтора года Спорт, 14:29
В РАН сообщили об 11 вспышках на Солнце с начала дня Общество, 14:24
Какова доля женщин в атомной отрасли Тренды, 14:21
Почему водные круизы стали проектом государственного значения Отрасли, 14:20