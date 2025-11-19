Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов

В «перечень террористов и экстремистов» также внесены экс- депутат Госдумы Гудков и вирусолог Константин Чумаков. ФСБ в октябре возбудила дело о насильственном захвате власти и об организации террористического сообщества

Михаил Ходорковский (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Росфинмониторинг внес в «перечень террористов и экстремистов» экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов), бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан Минюстом иноагентом) и адъюнкт-профессора университета Джорджа Вашингтона и советника Всемирной организации здравоохранения Константина Чумакова.

В октябре ФСБ объявила о возбуждении уголовного дела о насильственном захвате власти и об организации террористического сообщества против Ходорковского и других членов «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией).

Среди других фигурантов — Гудков, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман, политик Владимир Кара-Мурза, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, политолог Екатерина Шульман, актер Артур Смольянинов (все они внесены Минюстом в список иноагентов). Спецслужба в их числе назвала и Чумакова.

«В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана т.н. «платформа российских демократических сил», которая позиционируется М. Ходорковским перед западными странами как «учредительное собрание переходного периода» и альтернатива органам власти Российской Федерации», — заявила ФСБ.

На Ходорковского спецслужба также завела дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. До этого против негр возбудили дело о фейках об армии, МВД объявило его в розыск.

«Враги страны внутри страны» и за рубежом занимаются «враждебной деятельностью», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее дело против экс-главы ЮКОСа. «Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом. Они занимаются враждебной деятельностью, и наше специальное ведомство принимает необходимые меры, которые считает целесообразными», — сказал Песков.