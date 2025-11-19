 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов

Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов и экстремистов
В «перечень террористов и экстремистов» также внесены экс- депутат Госдумы Гудков и вирусолог Константин Чумаков. ФСБ в октябре возбудила дело о насильственном захвате власти и об организации террористического сообщества
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Росфинмониторинг внес в «перечень террористов и экстремистов» экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов), бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан Минюстом иноагентом) и адъюнкт-профессора университета Джорджа Вашингтона и советника Всемирной организации здравоохранения Константина Чумакова.

В октябре ФСБ объявила о возбуждении уголовного дела о насильственном захвате власти и об организации террористического сообщества против Ходорковского и других членов «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией).

Суд обратил в доход государства основанный Ходорковским лицей
Политика
Лицей-интернат &laquo;Подмосковный&raquo; в посёлке Караллово Одинцовского района Московской области

Среди других фигурантов — Гудков, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман, политик Владимир Кара-Мурза, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, политолог Екатерина Шульман, актер Артур Смольянинов (все они внесены Минюстом в список иноагентов). Спецслужба в их числе назвала и Чумакова.

«В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана т.н. «платформа российских демократических сил», которая позиционируется М. Ходорковским перед западными странами как «учредительное собрание переходного периода» и альтернатива органам власти Российской Федерации», — заявила ФСБ.

На Ходорковского спецслужба также завела дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. До этого против негр возбудили дело о фейках об армии, МВД объявило его в розыск.

«Враги страны внутри страны» и за рубежом занимаются «враждебной деятельностью», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее дело против экс-главы ЮКОСа. «Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом. Они занимаются враждебной деятельностью, и наше специальное ведомство принимает необходимые меры, которые считает целесообразными», — сказал Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Михаил Ходорковский Росфинмониторинг Дмитрий Гудков
Материалы по теме
ФССП подала иск к Ходорковскому и Лебедеву об изъятии земли
Общество
Семью Ходорковского через суд выписали из квартиры
Политика
Суд оставил в силе решение о конфискации недвижимости Ходорковского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января Экономика, 18:26
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям Политика, 18:23
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе Бизнес, 18:22
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 18:22
Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины Политика, 18:21
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7% Инвестиции, 18:17
Тренды HoReCa: как прошла новая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» Отрасли, 18:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине Политика, 18:08
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке Общество, 18:04
ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:02
Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо» Спорт, 18:02
Великобритания решила построить сеть заводов по производству боеприпасов Политика, 18:00