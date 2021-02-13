Глава Центра Гамалеи назвал способы повысить эффективность вакцины

Для нормального формирования антител нужно полноценно питаться, избегать физических нагрузок пару дней после прививки. Также на процесс могут повлиять депрессия и вредные привычки, предупреждает Александр Гинцбург

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Чтобы вакцинация российской вакциной «Спутник V» прошла максимально эффективно, после прививки в течение двух дней не следует перегружать себя физическими нагрузками, сообщил глава Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург в интервью «Российской газете».

«Это нужно для лучшего формирования иммунного ответа на вакцину. Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют выносливости — бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, продолжительное плавание, то просто надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения», — посоветовал Гинцбург.

Кроме того, в период вакцинации важно полноценное питание, поскольку образование антител энергетически затратно, указал он. Длительные занятия спортом осложняют синтез белка, необходимого для формирования антител. «Поэтому человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно», — сказал Гинцбург.

Также, по его словам, формированию антител мешают депрессивное состояние и такие вредные привычки, как алкоголизм и наркомания.