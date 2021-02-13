В МВД исключили версию теракта после взрыва в ТЦ во Владикавказе

На месте происшествия не обнаружили взрывчатых веществ, сообщили в региональном главке МВД

Версия теракта при взрыве в торговом центре во Владикавказе исключается, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев, передает ТАСС.

«Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена», — сказал Сабанаев.

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Взрыв в трехэтажном здании Владикавказе произошел утром 12 февраля. В результате здание с супермаркетами и мебельным магазином разрушилось до основания. Взрыв произошел в нерабочее время, в 7:24 по местному времени (совпадает с московским). Единственный человек, который находился в здании, это сотрудник одного из ювелирных магазинов, он остался на работе из-за срочного заказа, сообщили в правительстве республики. Мужчина не пострадал.



Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев говорил, что, согласно предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа. ТАСС и «РИА Новости», ссылаясь на источники в экстренных службах, сообщали, что в подвале торгового центра были кислородные баллоны.