Спасатели достали тело погибшего при обрушении гаражей в Мытищах

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После взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего. Об этом РБК сообщили в управлении МЧС по Московской области.

«Тело извлечено из-под завалов. Личность устанавливается. Проводятся следственные мероприятия», — уточнили в управлении.

О том, что в результате происшествия погиб человек, ранее рассказали в пресс-службе областного СУСК России. Еще один человек пострадал — его извлекли из-под завалов и передали медикам.

Взрыв произошел 1 ноября на улице Попова, дом 3. В результате разрушились пять гаражей на общей площади 50 кв. м. По версии следователей, причиной происшествия мог стать хлопок кислородного баллона. Ведомство организовало проверку. В МЧС считают, что причиной взрыва могла стать утечка газа.