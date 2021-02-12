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Во Владикавказе после взрыва обрушился супермаркет

Фото: @Oleg_Ilchenko / Twitter
Фото: @Oleg_Ilchenko / Twitter

Во Владикавказе произошел мощный взрыв в супермаркете на улице Гагкаева, сообщают Baza и «РИА Новости». Здание разрушено. Информации о числе пострадавших пока нет.

«Произошло обрушение отдельно стоящего здания, где расположен магазин Магнит. Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет. Причины выясняются. Полиция и МЧС работают на месте», — сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе регионального МЧС и старшему помощнику руководителя СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания Эдуарду Гусову.

Видео с место взрыва опубликовал Telegram-канал «Мобильный репортер». На нем видно, что здание, в котором располагалось несколько супермаркетов, почти целиком разрушено.

В пресс-службе МВД по Северной Осетии сообщили, что взрыв произошел в супермаркете «Магнит», передает ТАСС. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в здании взорвался газ.

По предварительной информации, при взрыве, который произошел в нерабочее время, есть по меньшей мере один пострадавший. Источник «Интерфакса» сообщил об одном погибшем. В Минздраве региона сообщили, что под завалами могут находиться люди.

Материал дополняется.

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