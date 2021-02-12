Выживший в супермаркете во Владикавказе мужчина рассказал о взрыве

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Во время взрыва 12 февраля в супермаркете «Магнит» во Владикавказе сумел спастись один человек. Он оказался ювелиром, который выполнял срочный заказ ночью. Он рассказал о взрыве.

«Работал в этом здании ночью, под утро заснул, потом от взрыва проснулся. Когда выполз оттуда, у соседей спросил — полвосьмого было», — рассказал он в интервью, видеозапись которого предоставила РБК пресс-служба правительства Северной Осетии.

По его словам, в здании вряд ли мог находиться кто-то еще.

Ранее вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил РБК, что под завалами супермаркета «Магнит» нашли человека, он жив и фактически не пострадал.