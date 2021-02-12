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Выживший в супермаркете во Владикавказе мужчина рассказал о взрыве

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Во время взрыва 12 февраля в супермаркете «Магнит» во Владикавказе сумел спастись один человек. Он оказался ювелиром, который выполнял срочный заказ ночью. Он рассказал о взрыве.

«Работал в этом здании ночью, под утро заснул, потом от взрыва проснулся. Когда выполз оттуда, у соседей спросил — полвосьмого было», — рассказал он в интервью, видеозапись которого предоставила РБК пресс-служба правительства Северной Осетии.

По его словам, в здании вряд ли мог находиться кто-то еще.

Ранее вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил РБК, что под завалами супермаркета «Магнит» нашли человека, он жив и фактически не пострадал.

Следствие начало проверку после взрыва в магазине во Владикавказе
Общество
Фото:ТАСС

«Единственный человек, который там находился, — сотрудник. У него там был офис — ювелир. Он всю ночь работал, заказ у него какой-то срочный был. Под утро, говорит, я уснул, от взрыва, проснулся, вышел сам. Больше данных о пострадавших не поступало», — сказал Томаев.

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Взрыв во Владикавказе произошел на улице Гагкаева утром 12 февраля. В результате трехэтажное здание супермаркета «Магнит» полностью разрушилось.

Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев сказал, что причиной взрыва, по предварительной информации, стал взрыв газа.

В местном МВД сообщили РБК, что погибших и пострадавших нет.

Владикавказ взрыв супермаркет
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