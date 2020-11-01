СК назвал возможную причину взрыва в гаражах в Мытищах

Фото: Следственный комитет РФ

Причиной взрыва на территории гаражного комплекса в подмосковных Мытищах стал хлопок кислородного баллона. Об этом сообщили РБК в следственном управлении СК по Московской области.

«На территории гаражного комплекса на улице Попова в городском округе Мытищи в одном из гаражей произошел хлопок баллона», — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что в результате взрыва погиб мужчина. Следственное управление организовало проверку, на место происшествия выехали следователи и криминалисты, опрашивается очевидец инцидента.

Как ранее сообщили РБК в пресс-службе областного главка МЧС, сообщение о взрыве поступило в 11:50 мск. Разрушилось пять гаражей: у трех обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены. Возгорания после взрыва не последовало.