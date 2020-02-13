Мосгорсуд отказался менять приговор студенту Егору Жукову

Егор Жуков (справа) и его адвокат Мурат Мусаев (слева) во время рассмотрения жалобы на приговор в Мосгорсуде (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Московский городской суд признал законным приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Приговор Кунцевского районного суда в части назначенного наказания оставлен без изменения, жалобы без удовлетворения», — сообщили РБК в суде.

Егор Жуков — один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля 2019 года. В декабре его приговорили к трем годам лишения свободы условно за призывы к экстремизму через интернет. После признания его законным в четверг, 13 февраля, приговор вступил в силу.

Материал дополняется