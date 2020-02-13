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Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки

Общее число жертв эпидемии COVID-19 в Китае выросло до 1367. Подавляющее большинство смертей зафиксировано в провинции Хубэй
Фото: Yuan Zheng / EPA / ТАСС

За минувшие сутки в Китае (за исключением Гонконга и Макао) от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 умерли 254 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Такое число погибших за сутки стало рекордным за всю историю эпидемии, начавшейся в конце 2019 года.

Общее число жертв COVID-19 в Китае достигло 1367. Общее число случаев заражения выросло до 59 804, что на 15 152 человека больше, чем днем ранее. Из них 52 526 человек по-прежнему числятся больными, а 5911 выздоровели.

Подавляющее большинство случаев заражений и смертей пришлось на провинцию Хубэй. По данным регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, 12 февраля в провинции умерли 242 человека (из них 216 в городе Ухань, где началась эпидемия), при этом было выявлено 14 840 новых случаев заражения.

Резкий рост числа заражений объясняют изменением методики постановки диагноза. По новым правилам в число выявленных случаев заражения COVID-19 включаются и клинически диагностированные, тогда как ранее учитывались только диагнозы, установленные с помощью ПЦР-анализа, позволяющего выявлять наличие вируса по наличию в пробе его РНК. Недостатком такого подхода агентство «Синьхуа» называет то, что постановка диагноза происходит медленно и зараженные пациенты не получают необходимого им лечения, оставаясь в то же время источником распространения инфекции. По данным Национальной комиссии, из 14 840 случаев заражения, выявленных 12 февраля в Хубэе, 13 332 были клинически диагностированы, по старой же методике было выявлено только 1508 случаев заражения.

Однако Национальная комиссия по здравоохранению отмечает, что новый метод диагностики будет использоваться только в провинции Хубэй, где сложилась наиболее тяжелая ситуация.

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13 февраля председатель КНР Си Цзиньпин выступил на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, где заявил, что «в ситуации с эпидемией наметились позитивные сдвиги», но теперь необходимо сосредоточить внимание на ключевых аспектах профилактики и борьбы с эпидемией путем повышения скорости лечения, снижения уровня заражения и смертности.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 февраля, общее число заражений COVID-19 за пределами Китая составляло 441 случай, больные были обнаружены в 24 странах, умер только один человек на Филиппинах.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Китай
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