Власти Хубэя сообщили о резком росте смертей от коронавируса

За последние сутки в китайской провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии коронавируса COVID-19, от осложнений умерло 242 человека. Об этом сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

«В общей сложности в провинции насчитывается 1310 смертельных случаев, включая 1036 случаев в Ухане». Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть. Ранее 12 февраля власти провинции сообщалио 1068 жертвах заболевания.

Отмечается также вспышка заболеваемости — за сутки в Хубэе было зафиксировано 14 840 новых случаев заражения коронавирусом. 13 436 из них приходятся на столицу провинции.

В общей сложности врачи зарегистрировали на утро 13 февраля 48 206 случаев вызванной вирусом COVID-19 пневмонии.

При этом 3441 пациент был выписан из больниц в связи с выздоровлением. За сутки их число увеличилось на 802 человека. На лечении до сих пор находятся 33 693 пациента, состояние 5647 из них оценивается как критическое.