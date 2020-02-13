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Вирус из Китая ,  
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Власти Хубэя сообщили о резком росте смертей от коронавируса

За последние сутки в китайской провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии коронавируса COVID-19, от осложнений умерло 242 человека. Об этом сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

«В общей сложности в провинции насчитывается 1310 смертельных случаев, включая 1036 случаев в Ухане». Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть. Ранее 12 февраля власти провинции сообщалио 1068 жертвах заболевания.

Отмечается также вспышка заболеваемости — за сутки в Хубэе было зафиксировано 14 840 новых случаев заражения коронавирусом. 13 436 из них приходятся на столицу провинции.

В общей сложности врачи зарегистрировали на утро 13 февраля 48 206 случаев вызванной вирусом COVID-19 пневмонии.

При этом 3441 пациент был выписан из больниц в связи с выздоровлением. За сутки их число увеличилось на 802 человека. На лечении до сих пор находятся 33 693 пациента, состояние 5647 из них оценивается как критическое.

Накануне власти Гонконга выдвинули предположение, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам. Гипотеза родилась после того, как коронавирусом заразилась пожилая женщина, которая не посещала Китай и не контактировала с больными. Однако неделей ранее в больницу с вирусом COVID-19 попал ее 75-летний сосед. Женщина не пересекалась с мужчиной, но их квартиры связывал общая канализационная труба.

Теги: коронавирус, Китай, смерть
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