Госпиталь для больных коронавирусом на стадионе Уханя. Фоторепортаж

Временный госпиталь на стадионе Чжуанькоу был оборудован чуть дольше чем за неделю

Он был построен в 2002 году и вмещает более 50 тыс. зрителей

На стадионе планируют разместить 1,1 тыс. пациентов

Ранее во временные госпитали в Ухане также были переоборудованы гимназия Хуншань, выставочный и культурный центры

Всего власти планируют открыть 11 дополнительных госпиталей, которые смогут принять до 10 тыс. пациентов

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Ухане в конце декабря. К 13 февраля от болезни умерли более 1 тыс. человек, в том числе за пределами города

За пределами Китая зафиксирован ​ 441 подтвержденный случай заражения

Вакцины от вируса нет