Вирус из Китая , 13 фев, 12:58
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Госпиталь для больных коронавирусом на стадионе Уханя. Фоторепортаж
На стадионе Чжуанькоу в Ухане открылся дополнительный временный госпиталь для заболевших коронавирусом. Число его жертв к 13 февраля превысило 1,3 тыс. человек, а в провинции Хубэй, где и была зафиксирована вспышка вируса, за сутки умерли 242 человека
Временный госпиталь на стадионе Чжуанькоу был оборудован чуть дольше чем за неделю
Он был построен в 2002 году и вмещает более 50 тыс. зрителей
На стадионе планируют разместить 1,1 тыс. пациентов
Ранее во временные госпитали в Ухане также были переоборудованы гимназия Хуншань, выставочный и культурный центры
Всего власти планируют открыть 11 дополнительных госпиталей, которые смогут принять до 10 тыс. пациентов
Вспышка коронавируса была зафиксирована в Ухане в конце декабря. К 13 февраля от болезни умерли более 1 тыс. человек, в том числе за пределами города
За пределами Китая зафиксирован 441 подтвержденный случай заражения
Вакцины от вируса нет
Ранее китайские власти заявляли, что эпидемия может закончиться к апрелю 2020 года