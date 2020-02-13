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Госпиталь для больных коронавирусом на стадионе Уханя. Фоторепортаж

На стадионе Чжуанькоу в Ухане открылся дополнительный временный госпиталь для заболевших коронавирусом. Число его жертв к 13 февраля превысило 1,3 тыс. человек, а в провинции Хубэй, где и была зафиксирована вспышка вируса, за сутки умерли 242 человека
 
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Временный госпиталь на стадионе Чжуанькоу был оборудован чуть дольше чем за неделю

Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press
Он был построен в 2002 году и вмещает более 50 тыс. зрителей
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press
На стадионе планируют разместить 1,1 тыс. пациентов
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press
Ранее во временные госпитали в Ухане также были переоборудованы гимназия Хуншань, выставочный и культурный центры
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press
Всего власти планируют открыть 11 дополнительных госпиталей, которые смогут принять до 10 тыс. пациентов
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press
Вспышка коронавируса была зафиксирована в Ухане в конце декабря. К 13 февраля от болезни умерли более 1 тыс. человек, в том числе за пределами города
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press
За пределами Китая зафиксирован​ 441 подтвержденный случай заражения
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press
Вакцины от вируса нет
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press
Ранее китайские власти заявляли, что эпидемия может закончиться​ к апрелю 2020 года
Теги: мультимедиа, Китай, коронавирус
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