Time поставил на обложку портрет Си Цзиньпина в медицинской маске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 12:31
В Китае за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей Общество, 18:14 Казахстан приостановил прием почты для отправки в Китай Общество, 18:05 Московское «Динамо» оспорит в CAS запрет на регистрацию новых футболистов Спорт, 18:04 Акции Twitter подскочили на 15% после выхода отчетности Quote, 18:03 Путин уволил арестованного по обвинению в получении взятки генерала Общество, 18:02 Минобороны показало кадры первого полета ракетоносца Ту-160М Политика, 17:55 Как два пенсионера не дали мексиканскому банку замять скандал — Bloomberg Pro, 17:51 Гай Ричи возвращается на большой экран: фрагмент из фильма «Джентльмены» Стиль, 17:50 Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса Крипто, 17:48 Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций Экономика, 17:44 Путин оценил идею вернуть распределение выпускников вузов Общество, 17:37 Почему США изучает возможность выпуска своей криптовалюты Крипто, 17:36 СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля Общество, 17:34 Спа и лифт в стиле Бонда: как выглядит самый дорогой особняк в Лондоне Недвижимость, 17:32 
Вирус из Китая ,  
0 

Time поставил на обложку портрет Си Цзиньпина в медицинской маске

Объясняя свой выбор, журнал предупредил, что распространение коронавируса нового типа может разрушить мечты председателя КНР о «китайском веке»
Иллюстрация Edel Rodriguez / TIME

Кризис, вызванный распространением коронавируса типа 2019-nCoV, выявил хрупкость китайского общества и системы управления страной, причиной которой является чрезмерная централизация политической власти, предупреждает журнал Time, поставивший на обложку своего очередного номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина.

«Вопрос в том, что она сможет выдержать, до того как начнет трескаться», — задается вопросом журналист Time в статье под названием «Вспышка коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о китайском веке».

В статье отмечается, что власть Си сейчас превосходит власть любого другого лидера страны со времен Мао Цзедуна и он готов на все, чтобы make China great again на основе верности населения управляемой им партии. Однако эпидемия коронавируса, подчеркивают в Time, показала уязвимость системы, так как борьба с болезнью требует не только способности за несколько дней возводить с нуля новые больницы, но и доверия и гибкости системы управления.

«Вот обратная сторона созданной Си системы управления [по принципу] «сверху вниз»: никто ничего не делал до тех пор, пока не получил распоряжений с самого верха», — отмечает Time, указывая также и на недостаток доверия к поступающей из Китая информации. Ведь если верить официальным данным, то смертность от 2019-nCoV составляет лишь около 2% — немногим больше, чем от обычного гриппа, и куда меньше, чем у лихорадки Эбола (50%) или атипичной пневмонии SARS (10%). «Зачем же тогда, могут спросить наблюдатели, Китай закрыл на замок целые города, изолировал десятки миллионов человек и мобилизовал войска?» — вопрошает автор.

Он также предупреждает, что и в самом Китае недоверие приводит к тому, что страх смешивается с «зарождающейся яростью». В провинции Хубэй стали изгоями выходцы из Уханя, где в конце 2019 года началась эпидемия. Однако в остальных частях Китая изгоями являются уже все хубейцы без разбора. В социальных сетях распространяются видео с вооруженными людьми, готовыми защищать свои деревни от чужаков. Даже в Пекине охранники многоквартирных домов не пускают приезжих из Хубея, в том числе тех, кто снимает в доме жилье. Приезжим из ставшей центром эпидемии провинции отказывают в обслуживании, что провоцирует драки, а радикалы в соцсетях даже призывают просто убивать несущих угрозу гибели приезжих.

В предшествующие годы Time трижды ставил Си Цзиньпина на обложку. В октябре 2012-го, то есть накануне своего избрания на пост генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР, он появился на обложке как «Следующий лидер несвободного мира». В ноябре 2014 года он был представлен как «Император Си», а в апреле 2016-го — как «Председатель Си», причем на обложке был размещен коллаж, где из-под фотографии Си Цзиньпина виднелось фото председателя Мао.

Улицы городов Китая опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

6 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что за предыдущий день число зараженных 2019-nCoV выросло почти на 3,7 тыс. человек. 73 ранее заболевших умерли, что стало самым высоким показателем дневной смертности с начала эпидемии. Общее число зараженных коронавирусом в Китае без учета Гонконга и Макао, по официальным данным, превысило 28 тыс., число умерших достигло 563 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за пределами Китая зафиксирован 191 подтвержденный случай заражения 2019-nCoV в 24 странах, один человек на Филиппинах умер.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Time, Си Цзиньпин, коронавирус
Материалы по теме
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса
Общество
Си Цзиньпин провел посвященное борьбе с коронавирусом заседание политбюро
Общество
Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter