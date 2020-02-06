Time поставил на обложку портрет Си Цзиньпина в медицинской маске

Объясняя свой выбор, журнал предупредил, что распространение коронавируса нового типа может разрушить мечты председателя КНР о «китайском веке»

Иллюстрация Edel Rodriguez / TIME

Кризис, вызванный распространением коронавируса типа 2019-nCoV, выявил хрупкость китайского общества и системы управления страной, причиной которой является чрезмерная централизация политической власти, предупреждает журнал Time, поставивший на обложку своего очередного номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина.

«Вопрос в том, что она сможет выдержать, до того как начнет трескаться», — задается вопросом журналист Time в статье под названием «Вспышка коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о китайском веке».

В статье отмечается, что власть Си сейчас превосходит власть любого другого лидера страны со времен Мао Цзедуна и он готов на все, чтобы make China great again на основе верности населения управляемой им партии. Однако эпидемия коронавируса, подчеркивают в Time, показала уязвимость системы, так как борьба с болезнью требует не только способности за несколько дней возводить с нуля новые больницы, но и доверия и гибкости системы управления.

«Вот обратная сторона созданной Си системы управления [по принципу] «сверху вниз»: никто ничего не делал до тех пор, пока не получил распоряжений с самого верха», — отмечает Time, указывая также и на недостаток доверия к поступающей из Китая информации. Ведь если верить официальным данным, то смертность от 2019-nCoV составляет лишь около 2% — немногим больше, чем от обычного гриппа, и куда меньше, чем у лихорадки Эбола (50%) или атипичной пневмонии SARS (10%). «Зачем же тогда, могут спросить наблюдатели, Китай закрыл на замок целые города, изолировал десятки миллионов человек и мобилизовал войска?» — вопрошает автор.