Власти Хубэя объяснили рекордный рост числа заразившихся коронавирусом

Временный госпиталь в спортивном центре Уханя (Фото: Cheng Min / Xinhua / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Рекордный рост смертей и заражения новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй объясняется тем, что теперь в общее число заразившихся входят диагностированные по новой классификации. Об этом говорится в сообщении местного комитета по вопросам здравоохранения.

Врачи пересмотрели поставленные ранее диагнозы и перешли на новую методику диагностирования, пояснили в комитете.

Так, по состоянию на 24:00 12 февраля число зараженных коронавирусом в Хубэе превысило 48,2 тыс., новых пациентов — 14,8 тыс., погибших от осложнений — 1310 человека.

Ранее стало известно, что за сутки в провинции было зафиксировано 242 смерти, что стало рекордным увеличением числа погибших от вируса.