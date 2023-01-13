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Главу московского центра наркологии задержали по делу Брюна

Главу московского НПЦ наркологии задержали по делу бывшего главного нарколога России Брюна
Брюна задержали в августе прошлого года по делу о хищении 20 млн руб., он остается под домашнем арестом. Главу московского центра наркологии Сергея Копорова задержали в рамках того же дела, СК попросил суд заключить его под стражу
Евгений Брюн и Сергей Копоров (справа)
Евгений Брюн и Сергей Копоров (справа) (Фото: narcologos.ru)

Правоохранители задержали главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова в рамках уголовного дела в отношении бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Как уточнили РБК в пресс-службе Тверского районного суда, в суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запросы в пресс-службу столичного ГУ МВД и в пресс-службу Московского НПЦ наркологии.

Брюна задержали 19 августа 2022 года вместе с вице-президентом Ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым по делу о хищении 20 млн руб. Обоих отправили под домашний арест, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник РБК сообщал, что главного нарколога заподозрили в создании мошеннической схемы закупки тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. По данным собеседника, в схеме участвовали компании, связанные с женой Якушева. Как позже уточнили в прокуратуре, Брюну и Якушеву предъявили обвинения в хищении через подконтрольные фирмы не менее 20 млн руб. путем поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ (научно-практический центр. — РБК) наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам.

Брюн являлся главным внештатным наркологом Минздрава с 2009 года. Врача сняли с этой должности, после того как появилась информация о его задержании. Информация о Брюне на сайте Минздрава была удалена, ведомство пообещало, что будет оказывать содействие следствию.

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Алена Нефедова Алена Нефедова, Илья Пламенев Илья Пламенев
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